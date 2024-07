דרור גלוברמן, תמונת טור | צילום: שלומי פרי

בסוף הוא באג

לפני 23 שנים, שישה חודשים, שלושה שבועות וארבעה ימים ישבתי מול המחשב בעיניים קרועות. יאללה, מי נופל. התאריך 31 בדצמבר 1999. השעה 16:58. אני בן 22, כבר חודשיים כתב המחשבים החדש מדי והצעיר מאוד של מעריב, ומשוכנע שרגע התהילה שלי מגיע בעוד שניות ספורות. כי מיד ייחל בנקודה הכי מזרחית בעולם - סידני אוסטרליה - יום חדש, שנה חדשה, מילניום חדש, והעולם יגיע אל קיצו. כך לפחות הבטיחו אינספור מומחי מחשוב, שטענו שציוד המחשבים הותיק, שסימן את השנה בשתי ספרות (89, 97 וכו׳) ישתגע כשתתחלף השנה מ-99 ל-00. פעולות החשבון ייתקעו, כספומטים יפלטו שטרות על המדרכה, מטוסים יפלו מהשמיים והר הכרמל יפלוט לאבה רותחת על המוחרקה.

בסוף מה שקיבלתי היה קטסטרופה דרדלה: כמה מערכות ניטור בתחנות כוח גרעיניות ביפן השתגעו קצת, אבל בלי לגרום נזק. כמה כספומטים בארה״ב ובדרום קוריאה נתקעו זמנית. איזו מכונת מזל במסלול מירוצים בספרד חדלה. ומד הגאות בנמל פורטסמות׳ באנגליה הפך גאות לשפל. זהו. הקטסטרופה הייתה שלי: במקום לעמוד בציפיות לכותרות ענק, נאלצתי להסביר לקוראים למה לא קרה כלום.

בקיצור, מאז העולם חייב לי קטסטרופת מחשוב אחת טובה.

ביום שישי האחרון היא הגיעה.

משחקי מונופול

את הדיווחים בטח כבר קראתם: חברות תעופה, בתי חולים, רשתות שיווק, בורסות, FBI, נאס״א - מחשבים בכל העולם חדלו מלפעול כמעט בבת אחת, ועל פרצופם התנוסס מסך המוות הכחול, כולל בטיימס סקוור המיתולוגית.

Crowdstrike's update crashed Windows computers it serviced. The issue, which affected virtually the entire world, was felt across the globe.



On some digital billboards in Times Square, New York City, blue screen errors were displayed like this:



The ubiquity of Artificial… pic.twitter.com/nsj2IS4nF3 — Artificial Intelligent Technologies (@xForAiT) July 19, 2024

מה קרה? בכולם הייתה מותקנת תוכנת אבטחה נפוצה מאוד של חברת קראודסטרייק, שנועדה לחסן את המחשבים נגד תקיפות של האקרים. בפועל, הנזק שהתוכנה עצמה גרמה הוא מעבר לחלום הרטוב של בכירי ההאקרים.

למה זה קרה? ההסבר הטכני הוא עדכון תוכנה מקולקל שנדחף אוטומטית לכל המחשבים. ליתר דיוק, ל-8.5 מיליון מחשבים ששולטים בצמתים הכי רגישות בעולם.

אבל איך ייתכן שחברת אבטחה אחת גם שולטת בכל כך הרבה מחשבים, וגם מקבלת גישה לעומק מערכת ההפעלה - כל כך לעומק עד שטעות באות אחת בתוכנה מפילה את המחשב כליל?

התשובה נעוצה בחטא הקדמון: העובדה שחלונות של מיקרוסופט שולטת בשוק, עם נתח של יותר מ-70%. זו כבר נקודת כשל עצומה. כך הופכת תקלה אחת לנזק כלל עולמי.

אלא מה? שגם למיקרוסופט עצמה יש תוכנות שמתחרות בשוק האבטחה. למעשה, היא הכי גדולה גם בשוק הזה. וכדי שלא תיהנה מיתרון לא הוגן של גישה למערכות שלה עצמה, חייב אותה הרגולטור להעניק גם לחברות אבטחה אחרות - כמו קראודסטרייק - גישה מלאה לעומק מערכת ההפעלה. וככה הצליח עדכון אחד להקריס מחשבים ולשבש חיים של עשרות מיליוני אנשים, ובעיית תחרותיות בשוק שקיבלה טלאי טכנולוגי - נגמרה בקטסטרופה בינלאומית.

על כל זה מסתכלת אפל בחשש. היא מחזיקה את רוב השוק הסלולרי בארה"ב, ובאירופה היא כבר נאלצה לאפשר לחנויות אפליקציות חיצוניות למכור אפליקציות לתוך האייפון שלה. אפל ידועה בזה שהיא בודקת בקפדנות כל אפליקציה לפני שהיא מאשרת להכניס אותה לאייפון. מה יהיה עכשיו?

עוד על הקטסטרופה ומשמעויותיה - בפרק האחרון של בזמן שעבדתם של דני פלד ושלי (ספוטיפיי, אפל).

יו אר נוט אלון

מה יש לאילון מאסק לחפש בתפקיד קהל בנאום של נתניהו? הנה כמה הקשרים:

הפוליטי: מאסק הביע תמיכה בטראמפ, ודחף אותו לכיוון של מינוי ג'יי. די. ואנס, הסנאטור של אוהיו ומשקיע הייטק בעברו, כסגן נשיא, במירוץ משותף על הטיקט.

בעוד נציגים דמוקרטים רבים החרימו את הנאום, למאסק היה חשוב כנראה להראות תמיכה בנתניהו, במתואם עם ההזדהות שלו עם הקו הרפובליקני. מאסק אוהב לתמוך במנהיגים ימנים על הציר של ליברטריאנים ופופוליסטים, בעיקר ממדינות שבהן יש לו אינטרסים כלכליים: ראינו את זה עם מודי בהודו, עם בולסונרו בברזיל ועם חבייר מילאי בארגנטינה. יש למאסק מעורבות במזרח התיכון: הוא בא לישראל מיד אחרי שבעה באוקטובר ללמוד על המאורעות מנתניהו. מצד שני השבוע הוא ביקש לחבר בית חולים בעזה לרשת הלווינים שלו סטארלינק, באישור ישראל. ויש את x (טוויטר) שהוא הבעלים שלה. ומאז שהוא הבעלים שלה, שיעורי האנטישמיות והאנטי-ישראליות שם בנסיקה עצומה. מסנני התוכן סולקו מהחברה, כי מאסק מאמין שמותר לומר הכל. זה קיבל עוד תאוצה אחרי 7 באוקטובר, ומאסק עצמו אפילו שיתף איזה ציוץ אנטישמי. אז או שהוא מרגיש צורך לפצות, או שהוא נהנה מתשומת הלב של כל הצדדים.

People who have been lifelong Democrats refuse to accept the clear reality that the Democratic Party is rapidly become openly antisemitic.



This trend is accelerating, not slowing down.



Knock, knock. Hello, Captain Obvious here! https://t.co/YspN1d4GQy — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2024

בקיצור, פוליטיקה, כסף, והרבה אישיות מוחצנת וקפריזית של אדם חכם וחסר עכבות.

מתי המתחרה שלנו בסיף עולה לבמה?

"היי דרור, רציתי לשתף אותך במשהו חדש שיצרתי ואני חושב שזה יכול לעניין אותך: בוט חדש בוואטסאפ שנקרא 'עוזר אולימפי' והוא נותן פתרון מושלם למי שלא רוצה לפספס את הישגיהם של הספורטאים הישראלים באולימפיאדה. הבוט מודיע בזמן אמת על כל תחרות של ספורטאי כחול לבן, מאפשר לבחור את התדירות שבה מקבלים התראות, ומתחיל ממחר גם לספר באיזה ערוץ תשודר כל תחרות. כל מה שצריך לעשות כדי להתחיל זה ללחוץ על הקישור הזה ולשלוח הודעה לבוט. בברכה, עמית טננבאום".

אני נרשמתי. בהצלחה לכל הספורטאים הישראלים שלנו!

מתוך הניוזלטר של דרור גלוברמן Skip Intro. עוד טורים כאן