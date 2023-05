תמונת עמוד תכנית דרור גלוברמן | צילום: קשת 12

מוזמנים לקנא: בדיוק קיבלתי גישה לכלי בינה מלאכותית חדש שבונה לך אתר אינטרנט או אפליקציה חדשה באבחת משפט. "תעשה לי אתר שחוזה תוצאות משחקי כדורגל". בום. "אפליקציה שמסדרת את המנות הכי טובות בעיר ביחס למחיר המנה ומאפשרת להזמין מקום ישר". סתם, המצאתי. תמציאו אתם. כדי שהאתרים האלה באמת יעבדו עוד צריך להשקיע בהם, אבל אתם מבינים את הכיוון - מי שנגיש לכלים האלה ולמידע הזה הולך לראות את החיים שלו עפים על טיל בליסטי. מי שנשאר בחוץ, נשאר בחוץ.

בשבוע שעבר התחבר לו ChatGPT לאינטרנט, ועכשיו הוא יודע להפיק מאמרים ותובנות גם ממידע עדכני. אפשר להשוות בעזרתו מחירי מוצרים וכרטיסי טיסה, להזמין מקום במסעדה ולחשב קלוריות במתכון שזה עתה קיבלתם - בעזרת הפלאגינים החדשים.

אבל מי שנשאר בחוץ - נשאר בחוץ. בדיוק כמו האנשים שלא התחברו לאינטרנט, או מבקשים שמישהו יחפש בשבילם בגוגל. קשה להסביר להם מה הם מחמיצים (וגם מרוויחים, לא מתעלם מזה, אבל זה לטור אחר).

חשבתי, ואני עדיין חושב, שיש פה מימד של אחריות המדינה לאזרחיה ולכלכלה שלה. זה לא מסובך ולא יקר - להרים כמה קורסים בחינם ולהזמין, אפילו לדחוק, באזרחים ללמוד אותם. זה מעבר לרק פרנסה - זה להבין איפה לאן החיים הולכים. לקרוא את המציאות סביבך קצת יותר טוב.

אבל היות שלא שמעתי את ביבי נואם על בינה מלאכותית בינתיים, החלטתי להרים השבוע את הכפפה בכוחותיי הצנומים - ולהזמין את מי שרוצה להרצאה חינמית ליישור קו סביב הבינה המלאכותית, איך הופכים אתה לכלי עבודה לכל אחד מאיתנו, ואיזו השפעה תהיה לה על העבודה ועל החיים. לשמחתי הרבה, פגשתי כמה מאות טובות של ישראלים סקרנים, שרצו להתחבר למהפכה הזו גם בלי ידע מוקדם. (הנה טיפ קטן מההרצאה: רשימת פקודות - פרומפטים - אין סופית ל-ChatGPT שגורמת לו לעבוד בשבילכם בלי הכרה).

אז נכון שכיף לי לתרום, ושהרשת מפוצצת במידע מעולה וחינמי. אבל הוא במקרים רבים לא נגיש ולא מונגש למיליוני אזרחים ואזרחיות. את זה צריך לשנות. וזה מעבר לכלים טכנולוגיים מהותיים.

בעוד כמה חודשים או שנים ספורות, הזעזועים הטכנולוגיים עשויים/עלולים להוביל לשינויים עמוקים מאוד בכלכלה, בפוליטיקה, בתקשורת ועוד ועוד. מי שלא יודע היום להשתמש ב-ChatGPT או דומיו (זה לא הרבה יותר מסובך מגוגל), לא יבין בעוד שנתיים איך השתנו לו החיים.

אי אפשר לדמיין

למה רק טקסטים ותמונות, כשאפשר לאסוף מידע גם מסרטונים, מקטעי אודיו, מתמונות עומק ומקריאות טמפרטורה? פרויקט הבינה המלאכותית שמטא עובדת עליו מכונה ImageBind. הוא אמור לפענח קשרים ומסקנות בין כל סוגי הנתונים האלה יחד. למה זה טוב? זה עשוי לאפשר, למשל, לתוכנה לזהות מיד האם נקודת החן החדשה שלכם מצריכה התעמקות של רופא. זה יאפשר אולי לחזות איפה ייפער בולען בעזרת ניתוח משולב של צילומי אוויר ומדידות גיאולוגיות. לאן זה עוד יגיע? מי יכול לדמיין.

במקביל, השיקה מטא עוד שני כלים של בינה מלאכותית, האחד מאפשר להנפיש במהירות כל ציור או דמות, להוסיף לה רגליים, ידיים ולהפוך אותה לקטע וידיאו. השני, מיועד למפרסמים, ומאפשר להם לשפר את המודעה באופן אוטומטי, את הטקסטים והגרפיקה, כדי להיות יותר יעילים. הטכנולוגיה הזו חלפה כמעט מתחת לרעש של שאר הבינה המלאכותית, אבל שווה להתעכב עליה רגע. בניגוד לכלים אחרים, שאמורים לתת לנו, הציבור הרחב, ערך - הטכנולוגיה הזו תמצא את הדרכים להשתלט על תשומת הלב שלנו באופן עוד יותר אוטומטי ויעיל. שיהיה לנו בהצלחה.

ובמקביל, אחרי ש-IBM הודיעה שלא תשכור עוד עובדים לתפקידי אדמיניסטרציה שיוכלו להיות מוחלפים על ידי בינה מלאכותית - לפי ההערכה מדובר ב-7,800 עובדים שלא יגויסו - IBM מכריזה על WatsonX, מודל בינה מלאכותית שאמור לעזור לעסקים לעבוד ביעילות רבה יותר. האם יש קשר בין ההכרזות? צילום: Laborant, shutterstock

פלטפורמת הבינה המלאכותית הזו מורכת משלושה חלקים, שיחד אמורים לא רק להבין צרכים עסקיים של חברות שונות אלא גם לתת להם מענה מהיר ומדויק. המודלים האלו יוכלו לדוגמה לכתוב אימיילים, לסווג תלונות מלקוחות לקטגוריות, לסכם פגישות או למצוא פיסות מידע ספציפיות מטקסטים ארוכים. שתי הפלטפורמות האלה ישוחררו לקהל הרחב בתחילת יולי.

אחד החידושים המהותיים הוא שהמערכת תדע להסביר את עצמה ואת ההחלטות שלה - בניגוד להרבה מערכות בינה מלאכותית, שהן כל כך מורכבות, שאפילו המתכננים שלהן לא יודעים להסביר כל החלטה שקיבלו. כשניתן לבינה מלאכותית לקבל החלטות על החיים שלנו, וכשיהיה לה תפקיד במערכות קריטיות כמו אכיפת חוק או בריאות - לא נסבול את זה שאי אפשר להסביר למה דווקא ככה.

הקאמבק של המכונית האוטונומית?

קייסי: "בסך הכל זה סופר כיף. זו הייתה הנסיעה הראשונה שעשינו במכונית אוטונומית ללא נהג בטיחות. זה מדהים לראות את גלגל ההגה מסתובב בעצמו. ועדיין, הרכב עשה כמה תנועות חדות ונסע שישה מייל לשעה פחות מהמהירות המותרת. וכמעט חצה קו הפרדה רציף בנקודה מסוימת".

ווגט: "אז עברתם דרך כל סן פרנסיסקו בפלא טכני שלקח אתכם ברחבי העיר בלי אף אחד מאחורי ההגה, תוך חצי שעה, ומצאתם שלוש הערות קטנות?"

רוז: "זה מה שאמרתי לקייסי! כי הוא רצה לתת ציון של שלושה כוכבים בסוף הנסיעה. וחשבתי שהגענו בשלום ליעד שלנו בשעות העומס במכונית ללא נהג? זה חמישה כוכבים!"

מונית אוטונומית, סן פרנסיקו, קרוז, Cruise | צילום: Michael Vi, shutterstock

קווין רוז וקייסי ניוטון, שניים מעיתונאי הטכנולוגיה הבכירים והמעניינים בעולם, ראיינו בשבוע שעבר את קייל ווגט, מנכ"ל קרוז, שהוא שירות הנסיעות האוטונומיות (רובו-טקסי) שהחל לפעול בסן-פרנסיסקו 24 שעות ביממה. על החוויה, המחיר, הבטיחות, וכל שאר העניינים שכבר חשבנו שלא יגיעו. הראיון כל כך מעניין, אני ממליץ לכם להקשיב לו. הנה כמה קטעים מעניינים מהשיחה:

קווין רוז: "אבל מה זה אומר שאתה פועל 24/7 בסן פרנסיסקו עכשיו? זה לא שכולם יכולים פשוט להוציא את הטלפונים שלהם ולהתחיל להזמין נסיעות אוטונומיות".

קייל ווגט, מנכ"ל קרוז: "אנחנו מתרחבים לאט לאט. התחלנו משטח קטן. אנחנו בודקים את התוצאות, וכשאנחנו מאמינים שהכל תקין, מרחיבים את השטח. זה נכון גם לגבי שעות הפעילות, וגם לגבי מספר הלקוחות. אז כרגע אנחנו פועלים 24/7 עם מספר קטן של מכוניות שנמצאות שם כל הזמן לרשות העובדים שלנו. במהלך השבועות והחודשים הקרובים נפתח את זה לכולם".

רוז: "ומה לגבי המחיר?"

ווגט: "כרגע מחיר הנסיעה זהה לנסיעות משותפות במונית. המחיר שלהן לא יכול לרדת מתחת לעלות הנהג שיושב שם. אבל במכוניות האוטונומיות אין אדם. אז ככל שנוריד את עלות הטכנולוגיה ותפעול המכוניות הללו, ונגדיל את צי המכוניות, נוכל לרדת הרבה, הרבה, הרבה מתחת לעלות נסיעה היום.

"כשהעלות יורדת מעט, מספר האנשים שמשתמשים בשיתוף נסיעה כאמצעי התחבורה העיקרי שלהם הולך לעלות, וזה מרגש אותנו, כי אני חושב שזה עוזר לעומסי התנועה בערים".

האמת היא שלא בטוח בכלל שמכוניות אוטונומיות יסייעו להוריד את עומסי התנועה. שיתוף הנסיעות במוניות אמנם הוריד את עלות הנסיעה במונית, אבל המחיר הנמוך משך אליו יותר נוסעי רכבות תחתיות ואוטובוסים מאשר נהגים ברכב פרטי. המשמעות היא, שערים כמו סן פרנסיסקו, ניו יורק ולונדון דווקא סבלו מעודף מכוניות בכבישים, יותר פקקים ומהירות נסיעה נמוכה יותר. האם המכוניות האוטונומיות הזולות יוכלו להביא יעילות גבוהה יותר בניצול הדרך? ממש לא בטוח. מומחי תחבורה רבים לא רואים במכוניות אוטונומיות פתרון לפקקים - אלא כרגיל, רק אוטובוסים ורכבות.

רוז: "לפני חמש שנים היה גל עצום של סוג של הייפ והתרגשות לגבי מכוניות ללא נהג. אובר השקיעה בזה טונות של כסף. אבל זה לא קרה. חיכינו כמה שנים. ולמעט כמה ערים, מכוניות ללא נהג לא נמצאות בכל מקום. אז מה קרה ששכנע אותך שכלי הרכב האלה מוכנים עכשיו? היhתה פריצת דרך טכנית שהפכה אותם לבטוחים ואמינים יותר?

ווגט: "למה זה קרה רק עכשיו במקום לפני חמש שנים? שני דברים. אולי לפני חמש שנים התלהבנו מזה קצת יותר מדי, כמו שמתלהבים היום מבינה מלאכותית ולפני שנה מקריפטו.

"העניין הוא שכשיש לך אדם מאחורי ההגה שאחראי להשתלט על כל מקרי הקצה המסובכים שהמכונית עלולה להיתקל בהן, הוא פותר את האחוז האחרון של הבעיות שאליהן המערכת עוד לא יודעת להגיב. כי בשאר 99% מהמקרים - נראה לנו שהמערכת מוכנה. בחמש השנים האחרונות עבדנו קשה על מקרי הקצה האלה כדי שנוכל להוציא את נהג הבטיחות מהרכב בבטחה. וזה מה שקרה. השירות כבר מתרחב לערים נוספות, והשנה תראו הרבה יותר הכרזות גדולות על הרחבת השירות".

רוז: "אז זה באמת היה אז בעיקר עניין של איסוף נתונים".

ווגט: "איסוף נתונים היה חלק מזה. אבל יש רק הרבה אתגרים הנדסיים שנכנסים לדברים, כמו מה אם מישהו משאיר דלת מכונית פתוחה אחרי שהוא יורד מהרכב? מה אם הנתיב נצבע מחדש? או שוטר שמנופף בתנועה? מה המכונית אמורה לעשות? פתרנו את זה".

"ועכשיו לשאלת השאלות: האם המכוניות הללו בטוחות מספיק כדי שניכנס אליהן? יש כאן כמה שאלות נפרדות. מה רמת הבטיחות של המכוניות יחסית לנהיגה אנושית בסביבה מסוימת, ומה הרמה שאנחנו כציבור דורשים כדי לאשר למכוניות הללו לפעול?"

רוז: "היו כמה תקלות ותאונות בשירות שלכם ושל Waymo של גוגל, והתבקשתם על ידי הרגולטור להאט את התרחבות. מכוניות שלכם חסמו את התנועה והפריעו לרכבי חירום".

This is wild! Autonomous taxis are now a thing in all San Francisco. No driver needed. No longer just a futuristic concept. The future is now, folks #autonomous #taxi #SF" pic.twitter.com/iSJ3SltZyJ — Sam Hickmann (@samhickmann) December 28, 2022

ווגט: "התקריות נדירות יחסית. כבר עברנו כמעט שני מיליון מיילים ללא נהג. בלילה טיפוסי זה 1,000 נסיעות. יש הרבה אירועים שמטופלים בהצלחה. אנחנו מתחילים לראות עדויות לכך שהנוכחות של כלי רכב אלה על הכביש משפיעה לטובה על הבטיחות בדרכים".

רוז: "(הנהיגה האוטונומית) חייבת להיות הרבה יותר טובה מאדם כדי שנגיד, בסדר, אני רוצה להיכנס לדבר הזה. האם מכונית בנהיגה עצמית צריכה להיות בטוחה פי 100 מנהג אנושי לפני שנרגיש בטוחים בכל נסיעה בה כל יום?... האם כלי הרכב שלך בטוחים יותר בממוצע מאשר נהג אנושי? או שהם פחות בטוחים? או בערך אותו הדבר?"

ווגט: "קשה לענות על השאלה. ניסינו לייצר אומדן של כמה טוב הנהגים האנושיים נוהגים בסן פרנסיסקו, ספציפית, בעזרת מכוני מחקר. אז מה שראינו עד כה - וזה עדיין קצת מוקדם לקבוע - אבל נראה שמכוניות אוטונומיות מסתבכות בהרבה פחות תאונות - 50% פחות בהשוואה למה לנהיגה אנושית בסביבה דומה. עם זאת, מה שמלהיב יותר הוא ההתרסקויות החמורות יותר שמובילות לפגיעה בסיכוי גבוה יותר. מכוניות אוטונומיות עושות 70% פחות תאונות כאלה".

קווין רוז: "לעולם אל תבדוק את הטלפון שלך בזמן שאתה נוהג. זו הייתה המחשבה העיקרית שלי לגבי סן פרנסיסקו, מדוע הנהגים בה גרועים יותר מברוב הערים? כי כולם בודקים כל הזמן אם קיבלו כבר הזמנה לרשת החברתית החדשה Bluesky".

ניוטון: "זה צריך להיות כל הקמפיין השיווקי של קרוז: 'קרוז רובוטקסי, בדוק את הטלפון שלך כמה שבא לך'".