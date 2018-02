אדידס לא תחלק 5,000 זוגות נעליים בחינם

לא חשבתי שצריך להזהיר מפני הקשקוש הזה שמסתובב בחו"ל, אבל כנראה שצריך להזהיר מהקשקוש הזה שמסתובב בחו"ל והגיע גם לארץ: אדידס לא תחלק לכם נעליים חינם. ואם כן - זה לא יהיה באתר מפוקפק שהיא מפיצה בוואטסאפ.

ההודעה הבאה מסתובבת בימים האחרונים בין וואטסאפים, ולשונה "אדידס מעניקה 5,000 זוגות נעליים בחינם לרגל חגיגות 93 שנים לחברה. קבלו נעליים חינם כאן: [פה יש קישור שקרי]". (במקור: Adidas is giving away 3000 Free Pair of Shoes to celebrate its 93rd anniversary. Get your free shoes).

הנה אורות האזהרה שאתם צריכים לראות ושירמזו שלא מבצע ולא נעליים (ראיתם מה עשינו שם?):

1. עשו תחקיר! אדידס באמת בת 93. אבל החגיגות הן ביולי, וזה לא מספר עגול. אז מה הקשר?

2. הלינק נראה אמנם אמיתי, אבל יש נקודה מתחת ל a - מה שאומר שזה לא האתר הרשמי של אדידס.

3. אין שום פרסום רשמי של אדידס בפייסבוק שלה, באתר שלה, בתקשורת או בכל מקום אחר על ה"""מבצע""".

4. סהדי במרומים - זה משהו שקרי שנשלח אליכם בוואטסאפ. כמו שקרים אחרים בוואטסאפ: אין רהיטים חינם מאיקאה, אין טיסות חינם, והחבר שלכם לא "רק מחפש חניה ומגיע".

אז מה זה כן?

במקרים רבים מדובר בווירוס שיכול לתקוע את הטלפון\מחשב ולבקש כופר, לכרות ביטקוין על חשבונכם, או לגנוב מכם פרטי אשראי. במקרה הזה, ככל הידוע לנו מדובר באיסוף מידע לצורך פרסומות. "היכולת לכוונן בצורה טובה פרסומות ולטרגט את הקהל שאמור להיחשף לתוכן בצורה מותאמת ומדויקת הופכת לקשה, מול הצורך לשמור על פרטיות האנשים", מסביר גיא מזרחי, סמנכ"ל סייבר בקבוצת רייזון.

"אתרים מהסוג הזה שמבטיחים 'זכייה' (פיקטיבית) במוצר מבקשים תמורת הזכייה הזו פרטים אישיים. עולם הפרסום צמא למקורות מידע ובמידה וחלקתם את הפרטים האישיים שלכם איתם - תהפכו ליעד פרסום איכותי יותר. את הנעליים אף אחד לא יקבל, אבל פרסומות מעיקות? כן".

אז מה עושים?

לא לוחצים על הלינק. מוחקים את ההודעה בשביל שלא תקליקו בטעות. מוחקים הודעה אם שלחתם למישהו (יש לכם שבע דקות לעשות את זה) ומתנצלים בפני מי שכבר שלחתם להם את הההודעה. הקלקתם? מילאתם פרטים? אין הרבה מה לעשות חוץ מלהיזהר מספאם ומיילים חשודים אחרים שיגיעו אליכם.