סמארטפונים

בחנויות רמי לוי תקשורת מוצעות הנחות על מכשירי אייפון. אייפון 11 עם 64 ג'יגה בייט עבור 2,999 שקלים; אייפון 11 עם 128 ג'יגה בייט במחיר 3,290 שקלים; ואייפון 11 פרו מקס עם 256 ג'יגה בייט עבור 5,199 שקלים. בנוסף, מי שקונה מכשיר מעל 1,000 שקלים מקבל רמקול בלוטות' מוגן מים ב-99 שקלים (בשווי 500 שקלים).

קבוצת המילטון היבואנית הרשמית של שיאומי בישראל מציעה סמארטפון Redmi Note 9S גרסה 6GB+128GB - ב-999 שקלים במקום 1,049. להשיג באתר. בנוסף, מציעה סמארטפון POCO F2 Pro גרסה 8 GB+256GB במחיר 2,399 שקלים במקום 2,699 שקלים. להשיג באתר. המבצע בתוקף עד ה-20.9. צילום: יחצ שיאומי

חברת LG והיבואנית רונלייט יצאו במבצע לחג: כל מי שירכוש את הסמארטפון החדש LG VELVET, יקבל טאבלט Lenovo Tab 3G במתנה, בשווי 499 שקלים. המבצע עד ערב ראש השנה. המלאי מוגבל. צילום: LG

רשת דינמיקה מציעה מכשיר NOTE20 Galaxy Samsung החל מ-3,290 שקלים, ומכשיר Galaxy A Samsung החל ממחיר של 499 שקלים. בנוסף, ברכישת מכשיר Note20 - אזניות Buds Live במתנה.

רשת דינמיקה תאפשר הנחה של 30% על תיקוני מכשירים סלולריים ללקוחות כל החברות. את המכשירים ניתן לרכוש בסניפי הרשת בכל הארץ ובאתר האונליין עם משלוח עד הבית ללא עלות. המבצעים בתוקף עד 19.9 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

טלוויזיות

טלוויזיה 32'' LED ווגה דגם E32DM1000 – במחיר 479 שקלים במקום 1,200 שקלים. להשיג באתר המבצעים של זאפ השוואת מחירים.

טלוויזיה SAMSUNG חכמה 55 אינץ' ברזולוציית 4K Ultra HD ב-1,899 שקלים. להשיג באתר GROO.

טלוויזיה "43 NEON SMART ברזולוציית FHD עם WiFi מובנה ותפריט בעברית ב-649 שקלים. להשיג באתר GROO.

טלוויזיה "50 NEON SMART ברזולוציית 4K עם WiFi מובנה ומערכת הפעלה Android בעברית ב-888 שקלים. להשיג באתר GROO.

LG מציעה יחד עם היבואנית קבוצת ח.י. מבצע הכולל אחריות לשלוש שנים, התקנה ומתקן קיר, ב-99 שקלים בלבד, ברכישת טלוויזיה חדשה שבמבצע מהליין החדש. המבצע עד סוף החודש. פרטים נוספים ברשתות השיווק ואצל המשווקים המורשים.

מחשבים

מחשב נייח מחודש Lenovo עם מעבד i5, דיסק 128GB SSD ו-1TB, זיכרון 8GB וחלונות 10 ב-690 שקלים. להשיג באתר GROO.

מחשב נייד HP עם מסך "12.5, מעבד i5, זיכרון 8GB/16GB, דיסק 240GB SSD וחלונות 10 החל מ-1,599 שקלים. להשיג באתר GROO.

מחשב נייח מחודש DELL עם מעבד Intel Xeon E5, דיסק 480GB SSD ו-1TB וזיכרון 16GB ב-2,490 שקלים, כולל מסך "22, מקלדת ועכבר. להשיג באתר GROO.

רשת מחסני חשמל מציעה מחירי מבצע על מחשבים נייחים וניידים, כדוגמת מחשב נייח של לנובו עם מעבד I5, זיכרון עבודה 4GB Ram, אחסון 500GB HDD, כרטיס מסך Intel Grapichs HD וחלונות 10 ב-499 שקלים, ומחשב נייד של אסוס דגם Asus 11.6" W203MA-FD093TS בצבע לבן ב-999 שקלים. על המחשבים יש שנתיים אחריות ואפשרות פריסה ל-12 תשלומים ללא ריבית והצמדה. להשיג ברשת מחסני חשמל. המבצע בתוקף עד ליום 18.09.2020 ו/או עד גמר המלאי. צילום: רשת מחסני חשמל

מחשב נייד מסוג Lenovo All in One 1TB 15IIL יעלה 3,749 שקלים ברשת דינמיקה.

אייפדים

ב-IDigital מציעים 10% הנחה על כל דגמי ה-iPad, ו-20% הנחה על כיסויים ל iPad המשתתפים במבצע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. תקף בסניפים בלבד. צילום: יחצ

שואבי אבק רובוטיים

שואב אבק אלחוטי של Dyson v7 במחיר 999 שקלים במקום 1,295 שקלים. להשיג באתר המבצעים של זאפ השוואת מחירים.

קבוצת המילטון, היבואנית הרשמית של שיאומי בישראל, מציעה שואב אבק אלחוטי נטען Mi Handheld Vacuum Cleaner ב-849 שקלים במקום 999 שקלים. להשיג באתר. בנוסף, מציעה שואב אבק רובוטי שוטף דגם Mi Robot Vacuum Mop Pro ב-1,399 שקלים במקום 1,599 שקלים. להשיג באתר. המבצעים בתוקף עד ה-20.9.

רשת דינמיקה מציעה שואב אבק של דייסון מסוג V11 Absolute + ערכת Car Kit במחיר 2,749 שקלים. שואב ידני נטען מסוג Roidmi Nex X20 במחיר 1,490 שקלים, ושואב אבק Mi Robot Vacuum MOP ב-999 שקלים.

American Clean Bobbie Bot E-1, שואב אבק רובוטי, המסתובב על הרצפות והשטיחים בבית, נכנס לפינות ובורח ממכשולים. המכשיר מצויד בבולמי זעזועים ובגלאים למניעת נפילות והתנגשויות במדרגות. מסוגל לנקות פרקטים, שטיחים (למעט שטיחי שאגי) ומרצפות. המחיר – 499 שקלים במקום 1,499 שקלים. להשיג באתר Gadgetshop. המבצע בתוקף עד ה-15.10.

מצלמות רשת

מצלמת רשת גיימינג דגם Dragon Pro Webcam 1080p, איכות תמונה ברזולוציית Full HD 1080p בעיצוב ארגונומי. המצלמה כוללת מעמד שולחני או תפסן למסך ניתנת לכיוון, חיבור באמצעות כבל USB

כוללת מיקרופון מובנה ב-199 שקלים. להשיג ברשת מחסני חשמל. המבצע בתוקף עד ליום 18.09.2020 ו/או עד גמר המלאי. צילום: רשת מחסני חשמל

מצלמת אקסטרים WIFI באיכות Full HD ב-169 שקלים במקום 259 שקלים. להשיג באתר Gadgetshop. המבצע בתוקף עד ה-15.10.

גיימינג

קונסולה Nintendo Switch Lite בצבע צהוב לגיימרים בדרכים, גרסה קטנה וקלה יותר, מסך "5.5, בקרים מובנים ואינם ניתנים לניתוק, ב-929 שקלים, כולל שנה אחריות יבואן רשמי ו-50 שקל בתווי קניות ברשתות ורדינון ונעמן. להשיג ברשת מבצעי חשמל. המבצע בתוקף עד ליום 18.09.2020 ו/או עד גמר המלאי. צילום: רשת מחסני חשמל

ערכת גיימינג מקצועית 4 ב-1 מבית MARVO ב-169 שקלים במקום 269 שקלים באתר ואצל המשווקים המורשים.

כיסא גיימרים מקצועי, מאובזר ומרופד מבית המותג MARVO ב-479 שקלים במקום 1190 שקלים, להשיג באתר ואצל המשווקים המורשים.

רשת Best Mobile מציעה מגוון מבצעים לרגל ראש השנה באתר האינטרנט ובחנויות הרשת: בכל קניית קונסולה תקבלו חבילת מתנות עד לשווי של 168 שקלים, הכוללת את האביזרים המובילים בשוק לחוויית משחק.

אוזניות

מגוון הנחות על אוזניות פרימיום HOUSE OF MARLEY, המיוצרות מחומרים ממוחזרים, תוך שמירה על איכות הסביבה. מחירים לדוגמה - EXODUS ANC – אוזניות הדגל של מארלי – 990 שקלים (במקום 1,290 שקלים). POSITIVE VIBRATION XL אוזניות אלחוטיות - 399 שקלים (במקום 499 שקלים). SMILE JAMAICA IN EAR אוזניות in ear במגוון צבעים אופנתיים - 99 שקלים (במקום 129 שקלים). בנוסף, קנו אוזניה rise BT on ear ב-349 שקלים וקבלו רמקול chant mini ב-39 שקלים במקום ב-199 שקלים. להשיג באתר החברה, ובחנות הקונספט בדיזינגוף סנטר. צילום: יחצ

קבוצת המילטון היבואנית הרשמית של שיאומי בישראל מציעה אוזניות Bluetooth TWS דגם - Mi TWS Earbuds Basic S - ב-129 שקלים במקום 149 שקלים. להשיג באתר. המבצע בתוקף עד ה-20.9. צילום: יחצ שיאומי

הטבה לחברי מועדון רמי לוי שיווק השקמה בחנויות התקשורת – זוג אוזניות בלוטות' אלחוטיות ב-99 שקלים במקום 169 שקלים.

אוזניות Airpods Pro במחיר 859 שקלים ברשת דינמיקה.

אוזניות ריצה בלוטות' מבית Urbanears ב-297 שקלים במקום 499 שקלים באתר ואצל המשווקים המורשים.

אוזניות מבית Marshall (דגם MID BT) ב-497 שקלים במקום 1,090 שקלים, באתר ואצל המשווקים המורשים.

שעונים חכמים

קבוצת המילטון היבואנית הרשמית של שיאומי בישראל מציעה צמיד כושר חכם דגם Mi Smart Band 4 במחיר שקלים במקום 149 שקלים. להשיג באתר. המבצע בתוקף עד ה-20.9.

חברת קידי ווטש מעניקה הטבה לחג של 12% הנחה על מגוון הדגמים שבאתר. מדובר בשעונים חכמים עם GPS וכפתור SOS, כאשר השליטה נעשית בידי ההורים על ידי אפליקציה המותקנת בנייד. ניתן באמצעותו לשלוח הודעות טקסט ולאתר את הילד/ה על גבי מפה באמצעות GPS. להשיג באתר. צילום: יחצ חול

חברת דוגית, היבואן הרשמי של מותג שעוני הספורט החכמים Suunto ומותג האוזניות 1MORE אשר הושק לאחרונה בישראל, יוצאת במבצע בין התאריכים 17-24 לספטמבר. מי שירכוש את שעון הספורט החכם של סונטו בשיתוף עם גוגל Suunto 7 בעלות 2,099 שקלים, יקבל במתנה זוג אוזניות Stylish True Wireless של חברת 1MORE בשווי של 399 שקלים בצבע לבחירתו. ניתן להשיג בחנות דוגית ברחוב בן יהודה 250, תל אביב ובאתר החברה. צילום: סטודיו דג הזהב

שעון מעוצב מסדרת G-LIDE המיועד לחובבי ספורט ואקסטרים. השעון עמיד בטמפרטורה של עד מינוס 20 מעלות, קלאסי לשימוש בגלישה או בסנובורד וסקי, עמיד בזעזועים קשים וחבטות, בעל תאורה פנימית אוטומטית, סטופר 1/100, 5 שעונים מעוררים, נודניק, תאריכון אוטומטי מלא, זמן עולמי ב- 48 ערים ראשיות בעולם ועוד. המחיר – 399 במקום 599 שקלים. להשיג באתר היבואן הבלעדי T&I.

רמקולים

רמקול בלוטות' נגד מים, 164 שקלים במקום 214 שקלים, רמקול בלוטות' עגול מעוצב, ניתן לנשיאה בין חדרי הבית, 699 שקל במקום 1,299 שקל. להשיג בחנות SWAGG ברחוב האומנות 12 נתניה או באתר. צילום: יחצ חול

בידורית בלוטות' משוכללת מוגנת מים, הבידורית מבית המותג ION, דגם Party Rocker Max, מוצעת מ-999 שקלים במקום 2,290. המבצע בתוקף עד ה-15.10. להשיג בחנויות המשווקות המורשות.

מקרן קול עוצמתי וסאבוופר איכותי מבית המותג POLK ב-999 שקלים במקום 1,290 שקלים, באתר ואצל המשווקים המורשים._OBJ

רמקול עוצמתי מבית ענקית האודיו Marshall דגם Acton II BT ב-929 שקלים במקום 1,340 שקלים, באתר ואצל המשווקים המורשים.

בידורית בלוטות' משוכללת מוגנת מים מבית המותג ION, דגם Party Rocker Max, ב-999 שקלים במקום 2,290 שקלים, באתר ואצל המשווקים המורשים.

רחפנים

רחפן קומבו מסוג DJI Mavic Mini Fly More יעלה 1,979 שקלים ברשת דינמיקה.

רחפן HC701 עם מצלמת WIFI ב-309 שקלים במקום 599 שקלים. להשיג באתר Gadgetshop. המבצע בתוקף עד ה-15.10.

ראוטרים

מותג הראוטרים הגרמני FRITZ, המתחרה בבזק, עושה עלייה ומציע סט של נתב VDSL + ומגביר טווח Mesh

במחיר של 29 שקלים (כפול 36 חודשים או 1044 שקלים). פרטים נוספים והזמנה באתר היבואן.

שונות

לרגל השקת שיתוף הפעולה של אפליקציית bit ו-BUYME והחגים הקרבים, לקוחות הרוכשים מתנה בפלטפורמת המתנות והחוויות BUYME באמצעות אפליקציית bit בסכום של 250 שקלים ומעלה בכל הקטגוריות, ייהנו משובר בסך 50 שקלים לרכישת מתנה.