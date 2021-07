תתכוננו: "קליפי" (Clippy) חוזר למיקרוסופט אופיס. בציוץ שפרסמה אתמול (רביעי) ענקית התוכנה, היא הציעה להחליף את האסיסטנט שקיים כעת במיקרוסופט 365 – ולהחזיר את האטב המיתולוגי, בתנאי שהפוסט יעבור את 20 אלף הלייקים. למרבה ההפתעה, הציוץ זכה ל-127 אלף לייקים, וגם באינסטגרם הרשמי של החברה זכה קליפי לאהדת הגולשים.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

האטב קליפי, ששימש כ"אסיסטנט" בערכת התוכנות המשרדיות של מיקרוסופט, החל את תפקידו בסוף המיליניום הקודם ועורר רגשות עזים בקרב המשתמשים. המטרה הייתה טובה, אך רבים התלוננו שהוא קופץ ללא התראה, מציע חסרות תועלת – ומפריע להם בעבודתם. לאור הביקורת הרבה, מיקרוסופט החליטה "לכבות" אותו בגרסת Office XP שהושקה בשנת 2001 – אך איפשרה למשתמשים להדליק אותו בהגדרות, אם הם רוצים.

לא ברור מתי בדיוק קליפי יחזור לפעולה, אך האתר The Register גילה שמיקרוסופט רשמה מחדש את הפטנט על שמו. אנחנו מחכים בכיליון עיניים.