אפליקציית הניווט הפופולרית Waze השיקה אתמול (שלישי) תכונה חדשה, שתאפשר לכם לתכנן מסלולים בגרסה האינטרנטית של האפליקציה – ולשלוח אותה הישר לאייפון או לאנדרואיד שלכם.

אם לא ידעתם, כבר כיום ניתן לתכנן מסלולים ולבחון את עומס התנועה באתר האינטרנט של ווייז. בממשק שנקרא Live Map ניתן להבחין בכל ההתראות שתקבלו באפליקציה, כמו עבודות בכביש או סכנות בדרך. כעת, ניתן גם לתכנן מסלולים מראש ולשמור אותם, כך שהסמארטפון שלכם ישלח לכם התראה ברגע שאתם צריכים לצאת. למעשה, בווייז מסבירים שהאפליקציה תבדוק את עומס התנועה כדי לוודא שתגיעו בזמן המבוקש. לא מדובר במשהו חדשני במיוחד; באפליקציית מפות של גוגל ניתן לעשות זאת כבר מאז אביב 2015, אך אין ספק שווייז עדיין שולטת ביד רמה בשוק אפליקציות הניווט בישראל.

Leave your excuses in the rear-view mirror. You can now plan your drive from your desktop and save it to your Waze app, so you’ll always be on time. pic.twitter.com/Q7JB9cbXfG