כל האמצעים כשרים בדרך לחיסול סנאפצ'אט וטלגרם: וואטסאפ ממשיכה ביתר שאת בפיתוח של הודעות נעלמות, כשלחגיגה הצטרפו לאחרונה גם תמונות נעלמות. הפיצ'רים החדשים זמינים רק לבודקים של גרסאות הבטא, אך ברגע שיושקו, תוכלו לשלוח הודעות, תמונות, סרטונים וגיפים שייעלמו ברגע שהנמען יצא מהשיחה – כאילו לא נשלחו מעולם.

WhatsApp beta for Android 2.20.201.1: what’s new?



• WhatsApp is developing Expiring Media (Images, Videos and GIFs), like Instagram! The media will be self destructed after viewing it ⏱https://t.co/xTUCsJugKL



NOTE: The feature will be available in a future update. — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 21, 2020

התכונות החדשות נחשפו בבלוג WABetaInfo, שמסקר את גרסאות הבטא של אפליקציית המסרים באנדרואיד וב-iOS, וחושף את כל החידושים לפני שהם מגיעים למכשירים שלנו. התמונות שעלו באתר מציגות פונקציונליות פשוטה למדי: כפתור חדש של טיימר יתווסף ליד תיבת הטקסט שמאפשרת לכם לשלוח הודעה ביחד עם התמונה. ברגע שתוקף המדיה יפוג, לא תוצג הודעה; המדיה פשוט תיעלם מהצ'אט כאילו מעולם לא נשלחה. נכון לגרסת הבטא האחרונה שהועלתה ב-Google Play Beta Program, לא ניתן לדעת אם הצד השני הספיק לצלם מסך; יחד עם זאת, ניתן להעריך שוואטסאפ תוסיף גם את הפונקציונליות ההכרחית הזו עד לשחרור לקהל הרחב.

רואים את השעון הקטנטן הזה? בקרוב הוא יגיע למכשירים שלכם | צילום: צילום מסך מתוך WABetaInfo

אז מתי התכונה הזו תגיע למכשירים שלנו? כבר באוקטובר 2019 דיווחנו ב-NEXTER על כך שוואטסאפ מפתחת הודעות נעלמות, אך מאז הן עדיין נמצאות בפיתוח. ניתן לשער שוואטסאפ נמצאת בשלבים מתקדמים, מאחר שבגרסאות האחרונות נוספו הודעות נעלמות גם בקבוצות, כשהאדמין יכול להפעיל ולכבות את הפונקציונליות הזו.

והחדשות הטובות לא נגמרות כאן. בחודש שעבר סיפרנו לכם שבקרוב תוכלו להתחבר לוואטסאפ מארבעה מכשירים שונים במקביל, בלי שתהיו תלויים בסמארטפון שלכם; כעת ניתן לספר שבודקי הבטא באנדרואיד כבר בוחנים את הפונקציונליות החדשה, שבמסגרתה יושק ממשק חדש ועצמאי בדסקטופ.