וואטסאפ פירסמה בטוויטר תזכורת ליכולות שלה, ולכמה אימייל זה מיושן. "צריך לשלוח אימייל, אבל הקובץ המצורף גדול מדי?" נכתב בציוץ הפרסומת בחשבון הרשמי של האפליקציה, "נסו להשתמש בוואטסאפ במקום, שם אפשר לשלוח קבצים בגודל של עד 100 מגה". Need to send an email but the attachment is too large? Try using WhatsApp instead, where you can send files of up to 100 MB. #WhatsAppTricks pic.twitter.com/I6gwBmH70S— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) 12 בספטמבר 2019 זה לא הרשים את כל המגיבים בטוויטר. אחד מהם, המכנה את עצמו Bloody Bordenave ולו 116 עוקבים בלבד, תייג את המתחרה טלגרם, וצייץ שלוש להבות. Need to send a message but the attachment is too large for other messengers? Try using Telegram instead, where you can send files of up to 1.5 GB.— Telegram Messenger (@telegram) 12 בספטמבר 2019

זו, בתגובה, כתבה כך: "צריך לשלוח הודעה אבל הקובץ המצורף גדול מדי לאפליקציות צ'ט אחרות? נסו להשתמש בטלגרום במקום, שם אפשר לשלוח קבצים בגודל של עד גיגה וחצי". וואטסאפ הוסיפה האשתג שאומר "טריקים לוואטסאפ", וטלגרם הגיבה לכך "את הטריקים אשאיר לקוסמים ולכלבים". השרשור המשיך עם תגובות שמתלהבות מהעקיצה של טלגרם, כאשר אחת התגובות הראתה בגיף אחד את הטענות כלפי וואטסאפ לאורך השנים. מעל הגיף כתוב "המפתחים של וואטסאפ". *WhatsApp developers pic.twitter.com/fnsk3vyTQC — Jithu Mathew Joseph (@jithumatt) 13 בספטמבר 2019 בטלגרם אכן אפשר לשלוח קבצים מאחד לשני או בקבוצות, בגודל של פי 15 מוואטסאפ. אבל גם אימייל אינו מוגבל בדיוק כפי שטוענים בוואטסאפ. גם דרך אימייל אפשר לשלוח קבצים גדולים במיוחד, וגם כאלה שגדולים מ-100 מגה. בג'ימייל, כאשר מנסים לצרף קובץ גדול מאוד - הוא פשוט מעלה באופן אוטומטי העתק שלו לגוגל דרייב, ושולח קישור לנמען, שיכול להוריד אותו. {title}





