גם לכם נמאס לקבל הודעות קוליות באורך שלוש דקות? בקרוב תוכלו להכפיל את מהירות ההשמעה פי 1.5 ופי 2. לפי הדיווח בבלוג WABetaInfo, התכונה נמצאת בשלבי פיתוח ותכנס בקרוב לגרסאות הבטא למכשירי אייפון ואנדרואיד. בהתאם, לא ברור מתי היא תגיע לקהל הרחב.

ככל הנראה, ניתן יהיה לשלוט במהירות ההשמעה באמצעות "תווית" שתודבק לתמונת הפרופיל של השולח בהודעה הקולית. המהירות הסטנדרטית היא כאמור 1.0x, ולחיצה עליה תעלה את המהירות ל-1.5x ולאחר מכן 2.0x. לפי הדיווח, בוואטסאפ בוחנים גם אפשרות להאט את קצב ההשמעה – אך התכונה ככל הנראה לא תגיע לגרסה המסחרית.

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.



בנוסף להודעות הקוליות, בוואטסאפ ממשיכים לפתח את ממשק האינטרנט (WhatsApp Web). בקיץ האחרון דיווחנו ב-NEXTER שבקרוב נוכל להתחבר לוואטסאפ מכמה מכשירים במקביל ובלי תלות במכשיר הראשי, בממשק חדש שייקרא "Linked Devices".

כעת נראה שאפליקציית המסרים ממשיכה באותו הכיוון: לפי WABetaInfo, ניתן יהיה להשתמש ב-WhatsApp Web בלי שהסמארטפון יהיה מחובר לרשת האינטרנט. משתמשי אנדרואיד יכולים לבחון את התכונה במסגרת תוכנית הבטא, ובקרוב היא תגיע גם לבוחני בטא שמשתמשים באייפון. יחד עם זאת, חלק מהתכונות כמו מחיקת הודעות עדיין לא נתמכות.