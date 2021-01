אפליקציית המסרים הפופולרית וואטסאפ מככבת בכותרות בשבוע האחרון בעקבות כללי השימוש החדשים שלה, לפיהם משתמשים שלא יסכימו להעברת המידע שלהם לפייסבוק ייחסמו החל מ-8 בפברואר. ההכרזה שנשלחה לשני מיליארד משתמשי האפליקציה עוררה סערה בעולם, והקפיצה את המתחרות טלגרם וסיגנל למקום הראשון בחנויות האפליקציות באייפון ובאנדרואיד. הבוקר (שלישי), לאור החשש מנטישת משתמשים, פרסמה וואטסאפ הודעת הבהרה.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

לפי האינפוגרפיקה שפורסמה לפני כ-10 שעות בחשבון הטוויטר הרשמי של וואטסאפ במטרה "להפריך את השמועות", לאפליקציה אין גישה להודעות שמשתמשיה שולחים בהודעות פרטיות ובקבוצות או לשיחות שהם מבצעים, וגם לא לחברת האם פייסבוק. בנוסף, האפליקציה "לא משתפת את רשימת אנשי הקשר עם פייסבוק" ולא יכולה לעקוב אחרי המיקומים שאתם משתפים עם אנשי קשר (Shared Location). עוד הזכירו בוואטסאפ את פיצ'ר ההודעות הזמניות שהושק לאחרונה, וגם את האפשרות להוריד ולבחון את כל המידע שנשמר עליכם בשרתי החברה.

בהודעת ההרגעה של וואטסאפ אין כל חדש: כלל הדיווחים בתקשורת ציינו כי ההודעות, השיחות והמיקומים המשותפים באפליקציה אכן עוברים הצפנה מקצה לקצה, כך שלוואטסאפ או לפייסבוק אין גישה אליהם. אז מה האפליקציה כן אוספת? לפי ההודעה שפרסמה החברה בשבוע שעבר, המעקב יתמקד בנתונים כמו מספר הטלפון עמו נרשמתם והמכשיר שממנו אתם מחוברים, לצד האינטראקציות שלכם עם משתמשים אחרים ועם חשבונות עסקיים והתשלומים שתוכלו לבצע בעתיד דרך האפליקציה.

הבעיה האמיתית בוואטסאפ נעוצה בחיבור שלה לפייסבוק, שרכשה אותה בשנת 2014. שיתוף הנתונים בין וואטסאפ לפייסבוק הוא צעד נוסף בדרך למימוש חזונו של מארק צוקרברג, שמבקש ליצור סינרגיה מוחלטת בין ארבע הפלטפורמות שבבעלותו – פייסבוק, מסנג'ר, אינטסגרם וואטסאפ. חזון זה מתחזק לאור תביעות ההגבלים העסקיים שהוגשו נגד פייסבוק בארצות הברית. לשם השוואה, במדינות האיחוד האירופי העברת המידע לפייסבוק אסורה הודות לתקנות GDPR. כיום אין בישראל הגבלה רגולטורית ממשית על ענקיות הטכנולוגיה.

חושבים לעבור מוואטסאפ? יש אלטרנטיבות. והן לא רעות בכלל...מצרפים שוב את הסקירה המשווה שערכנו בין האפליקציות השונות: pic.twitter.com/I7cEoqo0XX — Privacy Israel - פרטיות ישראל (@PrivacyIsrael) January 11, 2021

בינתיים, נראה שהחשש של וואטסאפ אכן מוצדק: לפי הנתונים של החברה Sensor Tower, חל זינוק דרמטי בהורדות האפליקציות המתחרות טלגרם וסיגנל (Signal). בשבוע שלפני ה-4 בינואר, אז הכריזה וואטסאפ על מדיניותה החדשה, הורידו את סיגנל 246,000 משתמשים בלבד. בשבוע שלאחר מכן מניין ההורדות קפץ ל-8.8 מיליון. גם המתחרה הגדולה והמוכרת יותר, טלגרם, רשמה עלייה משמעותית מ-6.5 מיליון הורדות בשבוע שהחל ב-28 בדצמבר ל-11 מיליון הורדות בשבוע שאחריו. במקביל, מספר ההורדות של וואטסאפ ירד מ-11.3 מיליון ל-9.2 מיליון.

