האם בקרוב נוכל להשתמש בחשבון הוואטסאפ שלנו בכמה מכשירים במקביל? אחרי שנתיים של דיווחים, שהחלו בשמועות והסתיימו בהתייחסות רשמית ומפתיעה של מארק צוקרברג ומנכ"ל וואטסאפ וויל קת'קארט – נראה שאנחנו מתקרבים לשם בצעדי ענק. ברשומה בבלוג של פייסבוק שפורסמה אמש (רביעי), קת'ארט הכריז על תחילתה של בטא פתוחה שתבחן את יכולת ריבוי-המכשירים של אפליקציית המסרים.

"עם היכולת החדשה הזו, תוכלו להשתמש בוואטסאפ בטלפון שלכם ובארבעה מכשירים נוספים שאינם סמארטפונים – גם אם הסוללה שלכם נגמרה. כל מכשיר נוסף יתחבר לוואטסאפ שלכם באופן עצמאי, תוך שמירה על אותה רמה של אבטחה עם הצפנה מקצה לקצה. פיתחנו טכנולוגיות חדשות כדי שנוכל להמשיך לסנכרן את המידע שלכם, כמו שמות אנשי קשר, ארכיוני שיחות והודעות מסומנות, תוך שמירה על הצפנתו", כתב קת'קארט.

Very excited to be launching a beta of our new multi-device capability for @WhatsApp. Now you can use our desktop or web experiences even when your phone isn't active and connected to the internet. All secured with end-to-end encryption.



Learn more: https://t.co/AnFu4Qh6Hd — Will Cathcart (@wcathcart) July 14, 2021

כיום, גרסאות הדפדפן והדסקטופ של וואטסאפ משתמשות בסמארטפון בתור המכשיר העיקרי – כך שהוא המקור לכל המידע, והמכשיר היחיד שיכול להצפין הודעות מקצה-לקצה או לבצע שיחות. בהתאם, לכל חשבון וואטסאפ היה מספר מזהה אחד. המגבלות של הארכיטקטורה הזו, כך קת'קארט, הן התלות הרבה בסמארטפון, בקליטה שלו ובסוללה שלו.

האכיטקטורה החדשה תפתור את אותן המגבלות – בכך שהיא תיתן מזהה עצמאי נוסף לכל מכשיר שאליו תתחברו. בהמשך, השרת של וואטסאפ יוכל קשר את כל אותם מזהים לחשבון אחד, וכל הודעה שתישלח או תתקבל בצ'אט תועבר באופן מוצפן לכל המכשירים. כדי למנוע מגורמים זדוניים להשיג גישה לחשבון, המזהים של וואטסאפ כוללים גם קומבינציה של כל המכשירים האחרים שאליהם החשבון מחובר.

אופן ההתחברות למכשירים החדשים יישאר כשהיה: פתיחת חלון המכשירים המקושרים (Linked Devices) בוואטסאפ שבסמארטפון שלכם, זיהוי ביומטרי (במכשירים תומכים) וסריקת QR. הממשק נמצא כעת בבטא מצומצמת, וישוחרר לקהל הרחב בתום תהליכי האופטימיזציה והליטוש. לפי הבלוג WABetaInfo, שמדווח על גרסאות הבטא של וואטסאפ, המשתמשים ברי המזל שנבחרו לניסוי יוכלו להצטרף אליו דרך חלון המכשירים המקושרים.