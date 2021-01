בצל שערוריית הפרטיות בתחילת החודש, וואטסאפ ממשיכה להגביר את האבטחה: האפליקציה הכריזה הבוקר (חמישי) כי היא מוסיפה אימות דו-שלבי ביומטרי לפני ההתחברות ל-WhatsApp Web.

עד כה ההתחברות התבצעה באמצעות סריקה של קוד QR, אך כבר בתקופה הקרובה משתמשים יידרשו לאמת את זהותם בעזרת סריקת פנים או טביעת אצבע לפני שיתבקשו לסרוק את הקוד.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.



WhatsApp does not see your face or fingerprint data.



— WhatsApp (@WhatsApp) January 28, 2021

התכונה החדשה תהיה זמינה במכשירי אייפון שמעודכנים לגרסה iOS 14, כשבמכשירי אנדרואיד היא תפעל בכל מכשיר הכולל זיהוי ביומטרי. בוואטסאפ הסבירו שהפיצ'ר החדש ילווה במתיחת פנים לתפריט ההתחברות באפליקציה, ורמזו גם על שינויים נוספים בתקופה הקרובה.

בוואטסאפ עמלים בימים אלה על שיפור ממשק האינטרנט של וואטסאפ, שסובל ממגבלות רבות ביחס לאפליקציה. למעשה, WhatsApp Web תלוי לחלוטין בסמארטפון שלכם: לא ניתן להשתמש בשירות אם הסוללה במכשיר מתרוקנת, וניתן לפתוח אותו רק בחלון אחד. ייתכן שהמפתחים מתכוונים ברמיזותיהם לאפשרות להתחבר לאותו החשבון מכמה מכשירים במקביל.

