זוכרים את סערת הנקודות השחורות שגרמו לוואטצאפ לקרוס? עכשיו ישנה הודעה חדשה שפוגעת באפליקציה - ומשמידה את היסטוריית השיחות שלכם, הלכה למעשה.

-Anti crash integrated into official WhatsApp: There are messages designed to freeze or crash your WhatsApp. Then there are modded WhatsApp versions that have a “Crashcode protection” like a bigger Unicode database. We need this integrated into the official application. pic.twitter.com/bpyWtFUwQO — Ian (@Ian_Oli_01) August 15, 2020

ההודעה החדשה, שפוגעת גם במכשירי אנדרואיד וגם במכשירי אפל, מורכבת מאוסף רנדומלי של תווים שהאפליקציה לא מסוגלת לפענח - ומכניסה אותה ללולאה של קריסות. לעתים הקוד המסוכן מועבר גם באמצעות כרטיס איש קשר (vCard). כל מה שצריך לעשות כדי להיפגע זה לקרוא את ההודעה, ומרגע זה אין דרך חזרה: אין ברירה אלא למחוק את האפליקציה ולהתקין אותה מחדש, ובכך לאבד גם את היסטוריית השיחות.

התופעה נחשפה לראשונה באתר WABetaInfo, שמסקר את גרסאות הבטא של האפליקציה הפופולרית ואת פרצות האבטחה שמתגלות בה. ״ברגע שההודעה התקבלה, האפליקציה תקרוס, וגם סגירה ופתיחה מחדש לא יעזרו לפתור את התקלה״, נכתב בבלוג. ״נראה שמקור ההודעות הללו בברזיל, אך כעת הן מתפשטות בכל העולם״.

אם כבר קיבלתם את ההודעה, תוכלו לנסות ולהתחבר לגרסת האינטרנט של וואטסאפ (WhatsApp Web), לחסום את שולח ההודעה - ולאחר מכן למחוק אותה.

לצד זאת, ישנן גם דרכים להתגונן: ניתן, למשל, להגדיר שרק אנשי הקשר שלכם יוכלו להוסיף אתכם לקבוצות חדשות. כדי לעשות זאת, יש להיכנס להגדרות-חשבון-פרטיות - ותחת הסעיף של קבוצות, לבחור באנשי קשר בלבד. בנוסף, כדאי להקפיד לשמור על מחשב אחד מחובר לחשבון הוואטסאפ שלכם, ולהקפיד לגבות את היסטוריית השיחות שלכם.

דובר מטעם פייסבוק מסר לאתר TechRadar שבוואטסאפ מודעים לבעיה, ועמלים בשעה זו על פיתרון. ״וואטסאפ כבר שיחררה עדכון תוכנה למכשירי אייפון שמטפל בנושא. אנחנו ממליצים למשתמשים להקפיד לעדכן את האפליקצייה ואת מערכת ההפעלה של הסמארטפון״.