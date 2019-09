ברשת לועגים לעיצוב החדש של האייפון

זמן קצר לאחר אירוע ההכרזה של אפל אמש (יום ג'), זירת הטוויטר געשה בבדיחות על חשבונה. במוקד: שלוש המצלמות בגב המכשיר שהזכירו לגולשים דברים שונים מחיי היום יום - ממכונת גילוח, דרך כיריים אינדוקציה ועד ציור מפורסם.

Finally,

kidney बेचेर Iphone 11 pro किनियो pic.twitter.com/7NuWTgzmue — NAJ Entertainment (@najnepal) September 11, 2019

#iPhone11 pic.twitter.com/7lrks9ZI6Z — Oren (@orendo) September 11, 2019

Steve jobs didn't die for the new #iPhone11 to look like a bowling ball



This phone bruh pic.twitter.com/X20Kt5LqGO — The Big O (@__Big_O) September 10, 2019

pic.twitter.com/DOHtwAvaEA — Kyle (@KylePlantEmoji) September 10, 2019

#iPhone11

#apple_new_cooker

Why buy a cheep cooker when you can buy one for over 1000 $ pic.twitter.com/WxGtF5wpo9 — mohamed salah (@mohamedmanu) September 10, 2019

This is what u look like if u take a picture with iphone 11 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/7hREGj9wZS — BestGaws | @JxrgeEc (@iBestGaws) September 10, 2019

צילום: גד גניר, חפיצים

ואם תהיתם מאיפה הרעיון, קצת אחרי שיצא וואווי מייט 20, שגם לו יש ריבוע עם מצלמות, החלו למכור כיסוי כזה. וסביר להניח שנראה משהו דומה לאייפון.

My budget v/s my wishes#iPhone11 pic.twitter.com/SbJQQeyCA1 — (@chal_oye_) September 10, 2019

iPhone 11 Pro cameras straight up look like my Philips Shaver!#AppleEvent #iPhone11 pic.twitter.com/GN85QMNm7q — Aman (@Aman2k19) September 11, 2019

steve jobs is rolling in his grave #iPhone11 pic.twitter.com/P605UMBb4F — joe (@joe_please3) September 10, 2019

מה חשבו אתרים בעולם בהתרשמות ראשונית מהמכשיר? בעיקר משבחים את הקפיצה המשמעותית בגזרת הצילום, אך עדיין קוטלים את הבחירה העיצובית. "בואו נדבר על בליטת המצלמה: היא גדולה", כתבו באתר The Verge. והוסיפו: "אבל אפל עיצבה את העדשות עליה בצורה כזו שהיא לא מנסה להסתיר את הריבוע הענק בגב. אני לא אוהב את זה, אבל בכל מקרה כולם משתמשים בכיסויים, אז זה יעזור".

ובאתר Engadget סיכמו את ההתלבטות אם לשדרג במשפט: "האייפונים האלה נותנים תחושה שאנחנו בסוג של שנת מעבר, וחלק מהשינויים הגדולים באמת באייפון יגיעו בשנה הבאה".