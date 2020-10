גוגל חשפה אתמול (רביעי) מגוון מוצרים חדשים. באירוע השנתי של החברה, שנערך הפעם במתכונת וירטואלית, הכריזה החברה על גוגל פיקסל 5, על ממשק חדש לטלוויזיה ועל רמקול חכם משודרג. כלל המכשירים יושקו בחודש הקרוב, אך לא ברור מתי הם יגיעו לישראל.

שני סמארטפונים חדשים

גוגל השיקה אמש את מכשיר הדגל החדש שלה, שיכלול מסך בגודל 6 אינץ' עם קצב ריענון של 90 הרץ, קישוריות דור חמישי מלאה, סוללה בנפח 4,000 מיליאמפר ומבנה אקולוגי מאלומיניום ממוחזר. המכשיר ישודך לערכת השבבים לשוק הביניים סנאפדראגון 765G, ויגיע עם זיכרון וירטואלי (RAM) של 8 ג'יגה בייט, לצד עדשה אחורית אולטרה רחבה. המכשיר החדש יאפשר "הטענה הפוכה", כלומר, ניתן לטעון סמארטפונים אחרים בעזרת הבטריה של הפיקסל 5. ניתן להזמין את המכשיר בהזמנה מוקדמת כבר עכשיו עבור 699 דולר, אך לא בישראל.

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

בנוסף לפיקסל 5, גוגל חשפה גם את גרסת הדור החמישי של הפיקסל 4a, שתעלה 499 דולר בלבד. המפרט של הפיקסל 4a המעודכן יציג שיפור ניכר ביחס למכשיר הקודם: מסך OLED בגודל 6.2 אינץ' לעומת 5.8 אינץ' בגודל הקודם, וערכת שבבים סנאפדראגון 765G (לעומת 730G בדגל הקודם).

Introducing #Pixel4a5G!



6.2” OLED display. Ultrawide lens. A more powerful battery. And even a headphone jack. https://t.co/OH3Q4IKmFq #LaunchNightIn pic.twitter.com/RS02Et4nIR — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

בשני המכשירים ניתן לצפות גם לשינויים בתוכנה: גוגל תכניס לשימוש תכונה חדשה בעוזרת הוירטואלית שלה, שתתריע כשהצד השני בשיחה הוריד אתכם מהמתנה.

סטרימר חדש, ממשק חדש

גוגל השיקה גרסה מעודכנת לסטרימר שלה, כרום קאסט (Chromecast). מעכשיו אין צורך בסמארטפון כדי להקרין תוכן לטלוויזיה, והמכשיר מגיע עכשיו עם שלט שכולל כפתורי נטפליקס, יוטיוב ועוזרת וירטואלית. הכרום קאסט מגיע עם מערכת ההפעלה גוגל TV ויוכל להקרין תכנים באיכות 4K HDR. עלות המכשיר היא 50 דולר, והוא יהיה זמין בצבעים שלג (לבן), שמיים (כחול) וזריחה (ורוד סלמון).

Introducing the new #Chromecast with #GoogleTV.



Now it’s easier to find something to watch. With less browsing and more watching, you’ll get more of the entertainment you love.#LaunchNightIn https://t.co/E75uqzpThV pic.twitter.com/okmdXV42dW — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

רמקול חכם חדש

זוכרים את גוגל הום? גוגל השיקה אתמול רמקול חכם חדש לשוק הביניים שנקרא נסט אודיו (Nest Audio). לפי גוגל, המכשיר יציע איכות שמע טובה ביותר, ועיצוב שדומה יותר לגוגל הום מיני ולגוגל הום מקס.

Get to know #NestAudio from Google:

50% more bass & 75% more volume than the original Google Home

✨ 19mm tweeter

️ 75mm mid-woofer

High frequency coverage

️ Clear vocals#LaunchNightIn https://t.co/E75uqzpThV pic.twitter.com/Odhql062BU — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

המכשיר החדש יעלה 99 דולר.