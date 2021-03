האם אפל בדרך להיפטר מהמגרעת הידועה לשמצה? מעבדת התיקונים היוונית iRepair פרסמה תמונה של מגני מסך לשלושה דגמי אייפון 13 בגדלים 5.4 אינץ', 6.1 אינץ' ו-6.7 אינץ'. בתמונות שפורסמו ניתן לראות שהמגרעת קטנה משמעותית ביחס לדגמים הקודמים, כשהסיבה לכך היא העברת האפרכסת למסגרת בחלקו העליון של המכשיר.

iPhone 13 Front Glass Reveals Smaller Notch With Earpiece Relocated to Top Bezel https://t.co/3eAmyPSCq0 by @rsgnl pic.twitter.com/0xnzkYVuoS — MacRumors.com (@MacRumors) March 23, 2021

התמונות פורסמו לראשונה באתר החדשות MacRumors, והן הולמות את פרסומיו של האנליסט מינג-צ'י קואו, שטען שהמגרעת אכן תקטן בדגמים הבאים. יחד עם זאת, קואן טען שאפל תכננה לאחד כמה מהחיישנים שאחראים למנגנון זיהוי הפנים (Face ID) ובכך לחסוך שטח חשוב.

המגרעת קיימת במכשירי אייפון כבר מאז השקת דגם X בשנת 2017. במשך שנים סירבה אפל להקטינה, בשעה שיצרניות כמו שיאומי וסמסונג עברו מזמן למסכים רציפים שכוללים חור למצלמה. לפי קואו, אפל תעבור גם היא למודל דומה בשנת 2022, כשבשנת 2023 כבר צפויה החברה לשחרר אייפון ללא חורים או מגרעות.

אז מה עוד צפוי בדגמי אייפון 13? ככל הנראה, העיצוב יהיה זהה לדגמי אייפון 12 – עם מספר שינויים מתחת למכסה המנוע כמו מסך עם קצב רענון של 120 הרץ (תכונה שקיימת אף היא בכל מכשירי הדגל של יצרניות אנדרואיד), סוללה גדולה יותר ומקצה שיפורים למצלמה.