ההשקה השנתית של ענקית הטכנולוגיה נגמרה בקול ענות חלושה, לאחר שבניגוד לציפיות איירפודס 3 לא הושקו. מה כן תמצאו? אייפון עם מסך 120 הרץ ושינוי מסקרן של חיבור הטעינה באייפד מיני לחיבור USB-C. האם זה אומר שניפטר מחיבור הלייטנינג? הנה כל מה שקרה הערב.

אייפון 13 ואייפון 13 מיני

אייפון 13 מגיע אלינו עם צמד מצלמות שאינן אחת מתחת לשניה, אלא נמצאות באלכסון אחת אל השניה. אפל נשארת עם העיצוב הקצת מרובע, בדומה לאייפון 12. המכשיר יגיע ב-5 צבעים - שוורוד הצטרף אליהם. מגרעת המצלמה קטנה ב-20%, ופס פלסטיק אחד מיוצר מבקבוקים ממוחזרים.

5 New Colours for the iPhone 13! #AppleEvent pic.twitter.com/QIMdaLvntn — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) September 14, 2021

המסך של האייפון החדש בהיר יותר ב-28%, עם בהירות של 1,200 ניט. המעבד החדש הוכרז, ה-A15 שמו, הכולל 6 ליבות - 2 מתוכן בתפקוד גבוה ו-4 ביעילות גבוהה, והוא מהיר ב-50% ממתחריו, ומעבד גרפית טוב יותר ב-30% ממתחריו - כך שהוא יכול לייצר 15.8 טריליון פעולות בשנייה. אייפון 13 כולל יכולות של "למידת מכונה" שמאפשרת לייצר חוויות משתמש חדשות של מציאות רבודה, מה שנחשב לעתיד של עולם הסמארטפונים.

באשר למצלמות, החיישן הכפול, כולל עדשה רחבה עם חיישן בן 12 מגה פיקסל עם ייצוב התמונה שאנחנו מכירים ממכשירי הפרו והפרו מקס, הגיע לאייפון 13. החיישן השני כולל עדשה רחבה במיוחד.

שיפור הסוללה - אייפון 13 מיני מקבל שיפור של שעה וחצי יותר במשך השימוש בעזרת סוללה חדשה. השימוש באייפון 13 הרגיל הוארך בשעתיים וחצי. איך? בעזרת מצב smart data. הדור החמישי הרי זולל סוללה, ולכן המכשיר יודע לעבור באופן אוטומטי לדור הרביעי כשאפשר. הפרטיות שופרה, גם בזמן השימוש בדפדפן וגם במייל.

בנוסף, אפל השיקה לא מזמן את magsafe, תג חכם שמיועד להיות מוצמד לחפצים יקרי ערך ולעזור לאתרם במקרה שאבדו. התג יוצע כעת עם צבעים חדשים לקייסים. הארנק המגנטי של אפל מקבל פיצ'ר חדש ועכשיו הוא מסוגל להודיע על מיקומו באפליקציית Find My Iphone, כדי שלא תאבדו את כרטיס האשראי הפלסטי שלכם.

מחירים: אייפון 13 מיני מתחיל מ-699 דולר, אייפון 13 מתחיל ב-799 דולר. זיכרון? הגרסה הזולה מתחילה מ-128 ג"ב זיכרון - שדרוג גדול.

אייפון 13 פרו

אייפון 13 פרו מגיע ב-4 צבעים חדשים ובהם תכלת מטאלי - "סיירה בלו". גם הפרו מקס נכנס לתמונה. גם כאן אנחנו מוצאים את מעבד ה-A15, שלפי אפל, המעבד הגרפי החדש הוא החזק ביותר בסמארטפונים אי פעם.

Apple introduces the new iPhone 13 Pro #AppleEvent pic.twitter.com/xmEvGHHOjL — Apple Hub (@theapplehub) September 14, 2021

המסך החדש הוא "סופר רטינה XDR", הכולל גם את מנגנון ה-PROMOTION - כלומר, מסך 120 הרץ באייפון. מנגנון ה-PROMOTION מתאים את קצב הרענון למשחקים או לאפליקציות שאתם מפעילים, כדי ליצור חוויית משתמש טובה יותר.

מצלמות - יש כאן שלושה חיישנים: חיישן טלפוטו עם זום אופטי של פי 3; חיישן רחב; וחיישן אולטרה רחב. בכולם מבטיחים לנו שיפור משמעותי וגם מצב לילה, כדי להגיע לצילום הלילה הטוב ביותר אי פעם, לפי אפל. מצב האוטו-פוקוס החדש של המצלמה מאפשר לקבל תמונות מאקרו יפהפיות. מצבי המצלמה החדשים מאפשרים לשנות את הגדרות הצבע עם 5 מצבים, כדי ליצור אווירה שונה.

במצב הסינמטי אפשר לשנות את הפוקוס גם אחרי שהסרטון צולם. כלומר, אם מצלמת הטלפון התמקדה בטעות באיש הלא נכון - אפשר לתקן בתמונה עצמה.

סוללה - כמו במיני ובאייפון 13, גם כאן הפרו יחזיק לכם שעה וחצי יותר, והפרו מקס - שעתיים וחצי יותר. זה האייפון עם הסוללה החזקה ביותר אי פעם. השמירה על כדור הארץ מודגשת גם כאן, עם שימוש בחומרים ממוחזרים והפחתת כמויות הפלסטיק ו-100% זהב ממוחזר בלוח האלקטרוני. וגם עוד 200 ש"ח שתצטרכו לשלם על מטען.

מחירים: אייפון 13 פרו שומר על מחירו - 999 דולר, והפרו מקס גם הוא - 1,099 דולר. מבחינת אחסון - האייפון 13 פרו והפרו מקס יציעו מקום אחסון של טרה בייט 1 - לפי הציפיות.

אייפון 13 יימכר בארה"ב החל מה-24.9, בתקווה שאצלנו כמה שבועות אחרי. ולא לשכוח - אריזת המכשיר כבר לא כוללת מטען מקורי וחדש, שעבורו תצטרכו להיפרד מעוד 200 שקל.

אפל ווטש סדרה 7

גרסה 7 לא כוללת שינויים ענקיים בעיצוב, אבל המסך גדל ב-20% מהדור השישי - עם גבולות של 1.6 מ"מ בין המסך למסגרת, והמסך בהיר יותר ב-70%.

Apple Watch Series 7 pic.twitter.com/j0KxG68ujO — (@edyszn) September 14, 2021

יותר טקסט מופיע במסך השעון, ויש למידת מכונה גם כאן שמטרתה לעזור לחזות מה אתם עומדים לענות בהודעה ולקצר את הכתיבה דרך השעון. זהו האפל ווטש הראשון עם חסינות לאבק בתקן IPX6, הוא נטען ב-33% יותר מהר מהגרסה הקודמת, כולל מטען שגם הוא בתקן USB-C.

האפל ווטש 7 יגיע בחמישה צבעים, כולל כחול ואדום. אפל גם מציעה שורה ארוכה של רצועות מעוצבות לשעון, שסוף סוף נראות באמת מגניבות ואופנתיות ולא כמו עוד גאדג'ט.

מחירים: מחירו של האפל ווטש 7 החדש יתחיל מ-399 דולר. השעון יהיה זמין במהלך הסתיו - אפל עוד לא מתחייבת מתי בדיוק. הדגמים הישנים עדיין בתמונה: האפל ווטש 3 ימשיך להימכר ב-199 דולר וה-SE תמורת 279 דולר.

בנוסף, אפל השיקה אפליקציית כושר חדשה, אולם השירות צפוי להיות בזמין ב-15 מדינות, שישראל אינה אחת מהן.

אייפד החדש

לאייפד יהיה מעבד חדש - ה-A13, שהוא חזק ב-20% יותר מקודמו גם בעיבוד גרפי. מצלמת הסלפי של האייפד זוכה לשיפור רציני - לא רק חיישן 12 מגה פיקסל, אלא גם משהו שאנחנו מכירים ממחשבי המק: תכונה בשם CENTER STAGE. מנגנון שמוצא את הדובר וממרכז את התמונה עליו. פיצ'ר נהדר שיעבוד בהרבה אפליקציות מובילות - ולא רק בפייסטיים של אפל.

ה-IPAD OS מוכרזים, עדכון למערכת ההפעלה של האייפד שיכלול גם שיפורים בסוללה, במסך וכולל הפעלת מספר אפליקציות במקביל, אפליקציית פתקים מהירים ועוד.

מחירים: המחיר ההתחלתי שלו עומד על 329 דולר, ולבתי ספר המחיר מתחיל ב-299 דולר. ההפצה תתחיל כבר בשבוע הבא.

The new colors on the new iPad mini #AppleEvent pic.twitter.com/jtgVrJEcnV — Apple Hub (@theapplehub) September 14, 2021

אייפד מיני

לפי קוק, זהו השיפור הגדול ביותר שהמכשיר הזה עבר. עיצוב חדש לחלוטין, שהופך אותו לדק יותר והוא יוצע ב-4 צבעים - סגול, כסוף, לבן ושחור, הכוללים את מסך הליקוויד רטינה של אפל בגודל 8.3 אינץ'. החלק העליון יכלול את כפתור ההפעלה ואת מנגנון טביעת האצבעות החשוב כל כך בעידן הקורונה והמסכות.

בנוסף, אפל מכריזה על שיפורים של 80% בביצועים הגרפיים ו-40% שיפור במעבד, כולל שיפור בלמידת המכונה שהביאה גם לשיפור באפליקציית התרגום של אפל. לאייפד מיני יש חיבור USB-C, ולא לייטנינג. שינוי מעניין מאוד והשאלה האם הוא מתוכנן להגיע לכל מכשירי אפל.

המצלמות באייפד מיני - 12 מגה פיקסל אחורית ומצלמת 12 מגה פיקסל קדמית הכוללת גם היא את ה-CENTER STAGE, בנוסף למערכת שמע בסטריאו כשהמכשיר במצב מאוזן, ותמיכה באפל פנסיל 2.

מחירים: החל מ-499 דולר, גם הוא יתחיל להיות מופץ בארה"ב בשבוע הבא. ובשורה לכדור הארץ - כל האייפדים כוללים 100% אלומיניום ממוחזר.

אפל טיוי

אפל בחרה לפתוח את ההשקה עם אפל טיוי וההסדרות שמשודרות בה - טהרן נמצאת במקום בולט באמצע, ומוצגת עונה חדשה של "תוכנית הבוקר" עם ג'ניפר אניסטון וסדרה חדשה של ג'ון סטיוארט, שתיהן יוצגו בקרוב. מדובר בבחירה מעניינת, שמדגישה כמה אפל רוצה לנסות ולהיכנס חזק יותר לשוק הטלוויזיה, מה שבינתיים לא ממש מצליח.