מטעינים את הסמארטפון בשדה התעופה? הפסיקו

כולנו מכירים את התופעה: אנחנו מסתובבים במקום ציבורי כשהטלפון מזהיר שהסוללה שלו עומדת להיגמר. במקומות רבים התקינו שקעים שיעזרו לנו להתמודד עם הבעיה, ובחלקם צריך רק כבל USB שיציל את חיי הטלפון לפני שהסוללה תיגמר, אבל זה יכול להיות מסוכן.

#ICYMI: Avoid using public USB charging stations at airports and other locations. Deputy District Attorney Luke Sisak explains how the “juice jacking” scam works#FraudFriday #fraud #fraudalert #crime #scams #scamalert pic.twitter.com/0UcEp1J9wB