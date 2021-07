אחרי שאירופה נפגעה משיטפונות קטלניים, עכשיו גם סין סופגת: שיטפונות עזים פגעו היום (שלישי) במחוז הינאן במרכז המדינה. תמונות שפורסמו ברשתות החברתיות בסין מתעדות רכבות תחתיות מוצפות ומכוניות שטות במים. לפי אחת ההערכות, ירדו 200 מ"מ גשם בשעה אחת.

הערב פורסמו דיווחים על מאות לכודים ברכבת התחתית באזור, לאחר שכמה מאגרי מים עלו על גדותיהם. לפי שעה לא ידוע מצבם של הלכודים וקיים חשש לחיי אדם. "המים הגיעו לי עד לחזה, אני לא יכול לדבר יותר", כתב גולש סיני מהאזור שהתחנן לעזרה. לאחר זמן קצר הוא חולץ.

The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them. pic.twitter.com/zZMKxvAGAX