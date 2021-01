במקביל לאשרור ניצחונו של הנשיא ביידן בידי הקונגרס האמריקני, הנשיא טראמפ פרסם הבוקר (רביעי) הצהרה שלפיה הוא מתחייב להעביר את השלטון באופן מסודר לנשיא ביידן ב-20 בינואר. דבריו פורסמו בחשבונו של סגן ראש הסגל של הבית הלבן דן סקאבינו, לאחר שחשבונות הפייסבוק והטוויטר של הנשיא נחסמו אמש על רקע המהומות האלימות בגבעת הקפיטול שנגמרו במותם של 4 בני אדם.

"על אף שאני לחלוטין לא מסכים עם תוצאות הבחירות והעובדות (האמת) הן לצדי," הכריז הנשיא טראמפ, "תתקיים העברת שלטון באופן מסודר ב-20 בינואר. אנו נמשיך את המאבק שלנו כדי לוודא שרק קולות חוקיים נספרו כחלק מתוצאות הבחירות. בעוד שזוהי סוף הכהונה המעולה ביותר בהיסטוריה הנשיאותית - זוהי רק ההתחלה של המאבק שלנו להפוך את אמריקה לגדולה שוב!".

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our...