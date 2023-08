שופטי בג"ץ ידונו היום (חמישי) בעתירה נגד התיקון ל"חוק יסוד: הממשלה" שחוקקה הכנסת, שעסק בסוגיית הוצאת ראש הממשלה לנבצרות. השר עמיחי אליהו התייחס לדיון על חוק היסוד בגלי ישראל והבהיר: "דעתי האישית היא שאם בג"ץ לא יכבד את החוק - אנחנו לא נצטרך לכבד את פסיקתו".

"ברגע שאתה הופך את השופטים לפוליטיקאים, הם פוליטיקאים", הוסיף השר עמיחי בתוכניתם של איתמר פליישמן ועו"ד גיא בוסי ברדיו גלי ישראל. "שגוף ניכס לעצמו סמכויות לאורך השנים שלא מכח החוק - זו בעיה. בג"ץ עובר על החוק, אם חס ושלום הוא יפסול חוקי יסוד - הוא עובר על החוק ואנחנו נצטרך לשאול את עצמו איך אנחנו מתנהלים מול פורעי חוק בחליפה".

נשיאת העליון אסתר חיות, המשנה לנשיאה עוזי פוגלמן והשופט יצחק עמית יתכנסו ב-10:00 לדון ב"חוק הנבצרות" שחוקקה הכנסת, וקובע שיהיה ניתן להוציא את ראש הממשלה לנבצרות רק בשל מצב רפואי. התיקון גם הגדיר שרק רה"מ עצמו יוכל להכריז על נבצרות, ואם אינו יכול - אז הממשלה צריכה לאשר זאת.

התיקון הועבר בשל חששו של נתניהו שהיועמ"שית גלי בהרב-מיארה תוציא אותו לנבצרות בגלל שהתעסק בחקיקת המהפכה המשפטית - בניגוד להסכם ניגוד העניינים עליו חתם.

עוד בנושא - סיקור N12

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשאל בריאיון שערך ברשת האמריקנית NBC בתחילת השבוע לגבי המצב המשפטי המורכב במדינה לאחר העברת ההחלטה לביטול עילת הסבירות וביטולו האפשרי - ופעם נוספת התחמק מלהשיב אם יציית לפסיקת בג"ץ שתהפוך את ההחלטה.

“There won’t be civil war, I guarantee you that,” Israeli PM Netanyahu tells @NBCNews, amid mass protests following new legislation that severely weakens the country's Supreme Court.



“When the dust settles, people will see this was necessary.” https://t.co/J5Ii6lsZST pic.twitter.com/FW9UkrjbtO