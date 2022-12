פיגוע קטלני שני בתוך שבוע: שני לוחמי מג"ב, יזן פלאח ושיראל אבוקרט ז"ל נרצחו ו-10 נפצעו בפיגוע ירי אמש (ראשון) ברחוב הרברט סמואל בחדרה. הפצועים, 1 במצב קשה, 1 במצב בינוני והיתר במצב קל, פונו לקבלת טיפול בבית החולים הלל-יפה. הפיגוע בוצע על ידי שני מחבלים שפתחו באש לעבר קבוצת אנשים שירדה מאוטובוס קו 79 של חברת "קווים" שהגיע למקום. כוח מסתערבים שבמקרה אכל במסעדה סמוכה ניטרל את המחבלים. דאעש לקח אחריות על הפיגוע.

"אני ושני לוחמים נוספים מהיחידה אכלנו במסדעה ואז שמענו קולות ירי", סיפר סגן מפקד ימ"ס איו"ש, רפ"ק י'. "ישר יצאנו מהמסעדה והתחלנו לרוץ לכיוון הירי. שני הלוחמים שאיתי ביצעו לחימה עם שני מחבלים, אני הגעתי מאית שנייה אחריהם, זיהיתי מחבל חמוש שמבצע ירי ונטרלתי אותו. באותו הזמן הלוחמים שלי ירו לעבר המחבל הנוסף, ואחד הלוחמים שלי חטף כדור ונפל. הבנתי שיש עוד מחבל, ונטרלתי אותו".

"מדובר באירוע קשה שבו לוחמים נפגעו, אבל מצד שני אירוע שיכל להתגלגל ולגרום לאסון גדול יותר במידה והמחבלים היו משיגים את מטרתם - בטח בצומת כל כך סואנת עם אזרחים רבים שמסתובבים בשעות האלה", הוסיף.

מסוקים החלו לסרוק את הזירה מהאוויר כדי לוודא שאין במקום חוליות נוספות. במקביל, המשטרה והשב"כ בודקים כיצד המחבלים הגיעו למקום ואם קיבלו סיוע. שני המחבלים הם בני דודים, אזרחים ישראלים תושבי אום אל-פחם. אחד מהם נעצר בטורקיה ב-2016 בגין ניסיון הצטרפות לארגון דאעש ואף ריצה עונש מאסר בישראל לאחר שהורשע בניסיון ההצטרפות לארגון הטרור.

זמן קצר לאחר הפיגוע כוחות מג"ב ויחידות מיוחדות של המשטרה הגיעו לאום אל-פחם בכוחות גדולים ועצרו לפחות שני קרובי משפחה של המחבלים. עיריית אום אל-פחם מיהרה לפרסם הודעת גינוי לפיגוע: "העירייה מביעה זעזוע עמוק, מגנה את המעשה הנוראי, ומגנה כל מעשה אלימות באשר הוא. העירייה משתתפת בצער משפחות ההרוגים בחדרה ומאחלת החלמה מהירה לפצועים".

ראש השב"כ רונן בר, השר לביטחון הפנים עמר בר-לב והמפכ"ל קובי שבתאי הגיעו לזירת הפיגוע כדי לבחון מקרוב את הממצאים. רה"מ נפתלי בנט הגיע לתחנת המשטרה בחדרה, שוחח עם אחד הלוחמים שחיסל את המחבל וערך הערכת מצב עם ראש השב"כ, מפקד המחוז, מפקד מג"ב וגורמים נוספים.

בתוך כך, עימות חריף התפתח בזירת הפיגוע בין השר לביטחון הפנים עמר בר-לב לבין ח"כ איתמר בן גביר שהגיע למקום והפריע לשר בר-לב למסור הצהרה לתקשורת. בן גביר קרא לעברו "אפס" וטען כי "מינו את האדם הכי שמאלן להיות השר לביטחון הפנים". בשלב מסוים בר-לב לא היה מסוגל כנראה להבליג, החל להשיב לו בקריאות "אפס" - עד שהשוטרים במקום נאלצו להפריד בין השניים.

המחבל יורה | צילום: לפי סעיף 27 א'

הג'יהאד האיסלאמי בירך על הפיגוע ואמר כי הוא תגובה לפסגת הנגב, ובהמשך גם חמאס הצטרף לברכות. למרות זאת, הפסגה בשדה בוקר תימשך כמתוכנן וכל שרי החוץ שמשתתפים בה גינו את הפיגוע. "פיגוע הטרור המתועב הערב הוא ניסיון של קיצונים אלימים להטיל אימה ולפגוע במרקם החיים כאן", אמר שר החוץ לפיד. "אני שולח תנחומים למשפחות הנרצחים, ואיחולי החלמה לפצועים. מדינת ישראל תאבק באופן בלתי מתפשר בטרור, נעמוד ביחד בנחישות עם בעלות בריתנו נגד כל מי שינסה לפגוע בנו".

בתום הערכת מצב שנערכה בצה"ל, הרמטכ"ל אביב כוכבי הורה על תגבור של ארבעה גדודים בקו התפר ובמרחב אזור יהודה ושומרון - כך הודיע דובר צה"ל. "בצה"ל מתקיימת הערכת מצב מתמשכת, והערכות כוחות בהתאם לצורך", נמסר. שר החוץ האמריקני בלינקן גינה את הפיגוע ושלח את תנחומיו למשפחות הקורבנות.

We condemn today’s terrorist attack in Hadera, Israel. Such senseless acts of violence and murder have no place in society. We stand with our Israeli partners and send our condolences to the families of the victims.