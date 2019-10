מילי סיירוס התנדנדה ערומה על כדור. ג'סטין ביבר העמיס קעקועים. קיילי ג'נר הקדישה את גופה לניתוחים. אגם בוחבוט העלתה לאינסטגרם שלה תמונה בביקיני. טה דאם. זה מרד הנעורים של ילדת הפלא. והיא בהחלט קיבלה את הסטירה. עוקביה התלוננו שאיבדה את התמימות, שהיא לא צנועה כמו שהבטיחה שתשאר לנצח, שהיא רמאית, זולה ואנורקסית. שנה אחרי כל זה, אגם משגרת חיוך רגוע כמלפפון כשאני מזכירה את הפרשה. "אנשים לא הבינו שגדלתי, אני לא בת 8 או 10 או 12 או 13, תפנימו שגילאי 15, 16 זה לא כזה קטן. אני משתנה כל הזמן, מדי חודש, אני נהיית אישה, כבר לא הילדה ששרה 'ארטיק מסטיק'. גדלתי, התחטבתי, נהייתי גבוהה, הכל קרה בבום. ומצד שני אני מבינה למה אנשים כעסו". למה?

"אני לא יכולה להתכחש לזה שאמרתי שלא אעלה תמונות בבגד ים. אמרתי גם שלא אתלבש חשוף, ומאז רואים אותי עם חולצת בטן ופס של הבטן. לא שזה חשוף בעיני, וגם באותה תמונת בגד ים, זה לא שחשפתי חזה או ישבן. היה לאנשים נוח שאני ילדה קטנה וטובה בזמן שכל העולם בחוץ חשוף. רצו לחשוב עלי כעל מישהי ששומרת על עצמה. מה שלא הבינו זה שאני עדיין כזו. היו גם אנשים שאמרו שעכשיו שרזיתי אני מעלה תמונות בבגד ים ואני כבר לא השראה לילדות מלאות, אבל מה הקשר? אני עדיין השראה לדעתי". תמשיכי להצטלם ככה?

"עשיתי את זה אחרי הסיפור הזה ואני אמשיך. אני לא מתביישת לעשות משהו שכל הילדים בגילי עושים. מה שכן, למדתי לעולם לא להגיד שוב 'לעולם לא". View this post on Instagram Wild girl A post shared by Agam Buhbut | אגם בוחבוט (@agam__buhbut) on Sep 11, 2018 at 9:30am PDT זאת הפעם השלישית שבה אני פוגשת את אגם בוחבוט ומראיינת אותה. ובכל פעם היא אחרת לגמרי: בפעם הראשונה הייתה קטנטונת וביישנית. בפעם השנייה - התרשמתי מכמה היא מכוונת מטרה. והיום אני מתחילה להרגיש שהיא ממש נהנית מכל מה שקורה לה. אגם 2019 אנרגטית וחייכנית, ומשדרת בביטחון שכל הזרעים שנטמנו בקריירה שלה, כשנתגלתה כילדה כוכבת בגיל 8 ב"בית ספר למוזיקה" פורחים בדיוק לפי התוכנית. וקורה איתה הרבה: היא פוגשת אותי באמצע החזרות להפקה המקומית של "מאמא מיה", שם תגלם את בתה של הגיבורה (מיקי קם) לסירוגין עם רוני דלומי; במקביל מתכוננת לקראת "רובין הוד" בחנוכה, בין לבין שחררה את הסינגלים "לימונדה" ו"סופות" (שיצא הבוקר), ממשיכה לדפוק קופות בבת מצוושים ועושה צעדים בטוחים בטלוויזיה כמנחת "דה בוקס" ושחקנית בקומדית האימה "תברחו!" שעומדת לעלות ב-HOT Vod young. עוד דבר שהשתנה זה מיקום ההורים של אגם - מאיר ורחל. בראיון הראשון הם ישבו איתנו, בראיון השני ישבו בשולחן אחר בבית קפה, והיום, אבא משוחרר לענייניו. "הוא קפץ עכשיו מבאר שבע לקחת אותי מהחזרות אז הוא מחכה שאני אסיים. היה לי קצת זמן בין החזרה לפגישה איתך אז הלכנו לחניון וישנתי קצת באוטו". לא נשמע הכי זוהר.

"אני הכי אוהבת לישון באוטו. אני נרדמת שם הכי טוב, יותר טוב מאשר בבית. יש לי שם כיסוי עיניים ואת השמיכה שלי. ככה זה כשגרים רחוק ומבלים הרבה מהזמן בנסיעות. כשוויז אומר שיש פקק אני ממש שמחה, זה אומר שיהיה לי עוד זמן לישון". צילום: מאיר כהן והנה משהו שלא השתנה: הכתובת הרשמית של משפחת בוחבוט היא עדיין שכונת רמות בבאר שבע. חרף מאמצים של מנהלים ויועצים, הם מסרבים לעבור למרכז ומתעקשים, בתוך כל הקריירה הזו, לשמור על שגרה של חיים נורמלים פלוס מינוס. אבא מנהל את הסופרמרקט המשפחתי בבאר שבע, ואמא והאח הגדול מסיעים את אגם למרכז לשלל הפרוייקטים שלה. נכון לעכשיו אגם היא תלמידת כתה י"א במקיף ז', למרות שמחשבות על מעבר לבית ספר אקסטרני במרכז כבר באוויר, בעיקר בגלל המגבלות על העבודה שלה. "שמחתי מאוד לחזור לבית הספר אחרי הקיץ האחרון", היא מספרת, "בערב שלפני נזכרתי ששכחתי להדפיס חולצות עם סמל בית ספר אז רצתי לחנות עם אמא שלי, וזיהו אותי ונהיה בלאגן. אבל ממש חיכיתי לחזור. במהלך שנת הלימודים יש לי מגבלות כמה מותר לי לעבוד אז בחופש זו חגיגה, אני עובדת מהבוקר עד הלילה. הייתי מנותקת מהעולם, לא היה לי זמן לחברות". צילום: מאיר כהן כמה את מצליחה להשקיע בלימודים?

"אני מנסה כמה שאני יכולה ובית הספר בא לקראתי. אני מגבירה פסיכולוגיה השנה, אנחנו מדברים על לחץ ואיך להתמודד עם מצבים של לחץ, התחלנו לדבר על פרויד. הציעו לי לעבור לאקסטרני, אבל כל כך חיכיתי לי"ב לסיים עם חברים וחברות שלי, ללכת לפרום. למדתי והשקעתי, אני לא תלמידה גרועה, אני משקיעה והוצאתי ציונים טובים אז מה אני אזרוק את זה לפח? לא, אני אשקיע ואצא עם בגרות מלאה". וזה לא מוזר לחברים שלך שסלב מגיעה עם חולצת בית ספר?

"בשכבה שלי כבר התרגלו. ילדים מכתה ז' אולי מבקשים לפעמים סלפי ואני תמיד נותנת. מדי פעם יזרקו לך איזו מילה על ביונסה אבל בסדר, אין לי בעיה עם זה". בזכותי ילדות באינסטגרם אוהבות את עצמן ביונסה דהרה לתוך חיה של בוחבוט כשהשתיים הברישו כתפיים בבכורה האירופאית של מלך האריות, לאחר טבילת האש הבינלאומית שלה – כשנבחרה להצטלם לקליפ של מדבבי העולם ל"הקונה מטטה". אגם אמנם לא הייתה חלק מקאסט הדיבוב של החידוש ל"מלך האריות" בישראל, אבל התאימה לקליפ וכרגיל הייתה הצעירה ביותר מכל הזמרים שמשתתפים בו. "זה היה מדהים, לשיר עם זמרים מכל העולם ולהקליט באולפנים הכי גדולים, איפה שבעבר הקליטו אדל ושון מנדז וסם סמית'.", היא מספרת עם כוכבים בעיניים, "אחר כך הוזמנתי גם לבכורה האירופאית של הסרט בלונדון. ראיתי את פארל ויליאמס, מייגן מרקל והארי והכי חשוב, את ביונסה. לא יצא לי לדבר איתה אבל היא נראתה כמו חלום". צילום: מאיר כהן איך זה מרגיש, להיות על כזה שטיח אדום?

"הייתי במין ריחוף, לא ממש בשליטה. היחצ"ן שלי אמר לי לאן ללכת ואיפה להצטלם, הוא קיווה שאני אצטלם עם ביונסה, זה לא קרה אבל היה מדהים". קיבלת חשק לחו"ל?

"אני לא שואפת בשנים הקרובות לעשות חו"ל, אני רוצה קודם לעשות פה הכל, לשחק ולשיר ולהוציא שירים וגם כמובן לעשות בגרות וצבא. אבל אם יציעו לי להשתתף בסרט בהוליווד ולפתח קריירה ואריאנה גרנדה תעשה איתי דואט, למה לא? אנחנו נוער שהשאיפה שלו היא חו"ל. אם תשאלי מישהו בגיל שלי, זה מה שהוא יגיד לך". התמונות של אגם מאותה השקה לונדונית, ובכלל מהאינסטגרם וממדורי הרכילות בשנה האחרונה - לא משאירות מקום לספק שהילדה גדלה. עוד לא אישה, אבל לחלוטין כבר לא נערה. אגם צמחה לגובה של 1.74, היא משחקת עם לוקים באינסטגרם ובהשקות, לא נרתעת מאיפור, תוספות, עקבים - כל מה שנדרש. השלב הבא, כצפוי, היתה הידיעה על הדייט עם מי שהצטלם איתה לאחד הקליפים שלה, הדוגמן בן ה-20 אליה אוחנה. רשמית היא כמובן מכחישה. "זה לא היה", היא מודיעה כעת, "אנחנו לא נדבר על זה. כל הנושא הרומנטי הוא משהו שאני מאוד מאוד רוצה לשמור לעצמי, שיהיה משהו אחד פרטי בשבילי". טוב, רק ספרי אם את מחפשת בן זוג גבוה כמוך.

היא צוחקת, "זה נכון שכשאת גבוהה את רוצה בן זוג גברי ועוטף ומחבק, אז זה חשוב. שלא יהיה נמוך ממני. כולם בהלם מכמה גבוהה נהייתי, אני כבר עוברת את ההורים שלי, אולי לפני שנה הייתי מכופפת את עצמי להיות בגובה של חברות שלי ומוותרת על כמה סנטימטרים אבל היום אני יודעת שאין יותר יפה מלהיות גבוהה". צילום: מאיר כהן ואת נהנית מאיך שאת נראית?

"אני אוהבת שמחמיאים לי. אני לא רוצה להחמיא לעצמי אבל מי שפוגש אותי אומר לי שאני יותר יפה במציאות מאשר בטלוויזיה. אני אוהבת להתאמן, שומרת על תזונה נכונה, אבל אני לא דוגמנית מסלול ולא נטע אלחמיסטר, יש לי מבנה גוף וגנים אחרים. אני חושבת שאני נותנת השראה לילדות באינסטגרם שבזכותי אוהבות את עצמן ומבינות שהן לא צריכות להיות בגובה או במשקל המושלם". יש לך כמעט 250 אלף עוקבים באינסטגרם. איך זה משפיע על החיים שלך?

"אני לא מאוד אדם של אינסטגרם .מבחינתי אינסטגרם זה משהו שלי עם עצמי. אני לא מאלה שהולכות לפי החוקים של להעלות המון סטוריז ביום ובשעות מסויימות. אם תלכי לכוכבת רשת אחרת את תראי אצלה 600 פוסטים, אצלי יש משהו כמו 380". יש כל כך הרבה תחרות, זה לא מלחיץ אותך?

"יש המון פופ, אבל אני לא מרגישה תחרות. יש לי את הדרך וסיגנון המוזיקה שלי ואת הקהל שאוהב אותי ברוך השם. אני גם אוהבת את זה שיש הרבה שירים כי כמו כל טינאייג'רית בארץ אני שומעת את זה ונהנית. השיר האחרון שנדבקתי עליו היה פאוץ' של נועה קירל". אתן בקשר?

"אני מתה עליה, אבל אנחנו מתראות בעיקר כשאנחנו עובדות ביחד. זה לא שאני לא מרימה טלפון להתייעץ איתה. בכל מקרה, השיר שלה גאוני בעיני". צילום: מאיר כהן אילו תופעות את פחות אוהבת בעולם הזה?

"במהלך השנים האחרונות ראיתי כל מיני כאלה שבאו ונעלמו, פשוט כי לא היה להם את מה שצריך, זה לא היה מספיק. אלפי עוקבים באינסטגרם זה לא מספיק. צריך לדעת במה אתה מוכשר, לא לנסות להיות טוב במשהו שאתה לא. הרי היום אתה יכול להיכנס לאולפן, יסדרו לך זיופים באוטוטיון והנה אתה זמר. אני עובדת מאוד קשה, שרה חי על במות, זה לא מובן מאליו היום. אני נותנת את כל כולי בשביל זה. אבל בסדר, שכל אחד יהיה מה שבא לו. יש גם כאלה שעושים ניתוחים פלסטיים להיות פצצת על". ויש ילדות שאבא קנה להן קריירה?

"כן, אבל זה לא ענייני מה אחרים עושים. אני חושבת שאם את רוצה להצליח זה צריך לבוא ממך ולא מאבא כי זה נהיה טרנד להיות מפורסם או זמר. אבל מצד שני ילדים פה מצליחים, הם אנשי עסקים, מישהי עם מותג ענק ומצליח כמו אלין כהן, זה מרשים בעיני. אנחנו דור של ילדים מוכשרים ומלאי אמביציה וכריזמה, זה לא נכון להגיד שאנחנו דור חרא, זה מה שאומרים עלינו אבל אנחנו לא כאלה. אנחנו מאוד יצירתיים ובוגרים. ילד בן 12 היום, הוא כמו בן 20, לטוב ולרע". אבל אולי נפשית, קשה להתמודד עם דברים מסויימים.

"היום צריך להיות מאוד זהירים, עם כל הסכנות ברשת. אני יודעת שתמיד שומרים עלי וסומכת על בורא עולם אבל לא לכולם יש את זה. סוכן או צלם יכולים לשלוח למישהי הודעה באינסטגרם, מישהי שהחלום שלה זה להיות דוגמנית, הם יתחילו להתכתב ולדבר והיא תגיע לסטודיו שלו. הוא יכול לנצל אותה מינית וכספית תוך רגע. הילדים רוצים כל כך הרבה ולא חושבים תמיד על הסכנות. חשוב לי שבני נוער לא יעשו דברים על דעת עצמם, שיתייעצו תמיד". צילום: מאיר כהן רק בגיל 16 יהיה מותר לי להתנשק על הבמה. אז בינתיים נזהרים לא משנה כמה אגם תנסה לשכנע שהיא עדיין אותה ילדה מפעם, הבגרות מבצבצת ממנה. יום הולדת 16, בדצמבר הקרוב, הוא תאריך שהיא מחכה לו מאוד, לא בגלל מסיבת סוויט סיקסטין כמו חברותיה, אלא בגלל הטפסים שיגיעו אותו. "בגיל 16 את מספיק גדולה כדי שמשרד התמ"ת יתן לך לעבוד יותר. אז גם יהיה לי מותר להתנשק על הבמה עם מי שמשחק איתי. עכשיו אנחנו בחזרות ואני עדיין לא בת 16, אז נזהרים עם זה". תגידי את האמת, החיים שלך לא מתישים?

"אני מנסה לנהל את הלו"ז ככה שהם לא יתישו. לפני שנה לא ניהלתי את זה נכון וביום אחד התחייבתי לחזרה למופע חנוכה ולבת מצווה בערב. התפרקתי. הייתי ממש עייפה, לא היה לי כוח, אני ממש זוכרת את עצמי באוטו מנסה לא להירדם, כי אני תכף צריכה לשיר. זה היה קשוח". איך זה נגמר?

"שרתי, כמובן. ברגע שאת על הבמה עם הרקדנים, האדרנלין משתלט והכל זורם. זה היה יום שקמתי בו בשלוש בבוקר כדי להגיע לתל אביב בחמש, הפעם אני אדע לא לקבוע משהו בערב בימים כאלה. אני לא מושלמת, יש לי ריבים עם אמא שלי על הנושא של קימות בבוקר. היא יכולה להעיר אותי ב-4, או 5 או 6, כי צריך לעבוד, ואני יכולה לצעוק עליה, 'אמא, תשחררי כבר, אני קמה!'. אבל היא צודקת. באמת צריך לקום". צילום: מאיר כהן צילום: מאיר כהן | סטיילינג: מזל חסון | איפור: דנית חדד | שיער: עידן בקשי | ע' סטיילינג: דניאלה אמסלם | בגדים (לפי לוקים): לוק 1: קפוצ'ון- דיזל, מכנסיים- איתי גונן וינטג', גרביים- אדידס, סיכות- זארה, גלגליות- אוסף פרטי | לוק 2: חליפה, מעיל, עגילים וחגורה- זארה | לוק 3: טי שירט ומעיל- איתי גונן וינטג', סיכות ומגפיים- זארה | לוק 4: מעיל: פרובנס גלרי קניון פרנדלי גן יבנה, קפוצ'ון- דיזל, מכנסיים- איתי גונן וינטג', גרביים- אדידס, סיכות- זארה | לוק 5: חליפה ומעיל- זארה, נעליים- דיזל | לוק 6: שמלה ומכנסיים- CK רמת אביב, נעליים, סיכות, חולצה וגופיה- זארה | לוק 7: חולצה, גופיה וסיכות- זארה, מכנסיים ניאון- CK רמת אביב | לוק 8: גולף, עגילים ומכנסיים- זארה, חולצה- איתי גונן וינטג', כובע- דיזל רמת אביב | התמונות צולמו במלון- Dave Gordon- son of a Brown | {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן