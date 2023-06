אתם.ן בחרתם.ן: Everybody Needs a Man הוא הזוכה במצעד הלהיטים הגדולים של עופר ניסים בשיתוף Playtika ו-102FM. הלהיט של המפיק המוזיקלי ומאיה סימנטוב, אחת משותפותיו הגדולות ליצירה, נולד ב-2017 והפך להמנון של הקהילה הגאה בישראל. במקום השני, התברג עוד להיט של השניים, Alone, שהושמע לראשונה בתחילת העשור הקודם וכבש בסערה כל רחבה. במקום השלישי - Out Of My Skin יחד עם ההרכב Epiphony.

להאזנה חוזרת למצעד באפליקציית רדיו תל אביב

במהלך השבוע האחרון, רגע לפני חגיגות קונצרט הגאווה החגיגי של עופר ניסים, גולשי mako בחרו את הלהיטים האהובים מתוך רשימה של עשרות שירים שהפכו לאיקוניים בשנים האחרונות. הערב (שישי) נחשפו 20 הגדולים במשדר מיוחד ברדיו תל אביב.

הוסיפו את פלייליסט 25 הלהיטים הגדולים של עופר ניסים



מקום 1: Everybody Needs a Man (Maya Simantov)

מקום 2: Alone (Maya Simantov)

מקום 3: Out Of My Skin (Epiphony)

מקום 4: רוקדת (אניה בוקשטיין)

מקום 5: First Time (Maya Simantov)

מקום 6: Like This Like That (Meital De-Razon)

מקום 7: אהבה נפשי (הראל סקעת)

מקום 8: Let Me Live (Maya Simantov)

מקום 9: בלילות (אודיה)

מקום 10: Wish You Were Here (Maya Simantov)

מקום 11: לא מבינה עברית (איל גולן)

מקום 12: On My Own (Maya Simantov)

מקום 13: Gimme! Gimme! Gimme! (Cher)

מקום 14: Happy People (Maya Simantov)

מקום 15: Completely Yourself

מקום 16: Searching (Maya Simantov)

מקום 17: Easy as Life (Deborah Cox)

מקום 18: We Can Make It (Dana International)

מקום 19: Ain't No Mountain (Harel, Ilan & Maya)

מקום 20: Summer Of Love (Deborah Cox)

מקום 21: For Your Love (Maya Simantov)

מקום 22: Be My Boyfriend (Maya Simantov)

מקום 23: Believe In Me (Epiphony)

מקום 24: I'm in love (Maya Simantov)

מקום 25: Tel-Aviv (Maya Simantov)