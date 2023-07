קיץ 2023 צפוי להיות הקיץ של פגי גו. הדיג'יי הדרום קוריאנית בת ה-31 הוציאה בחודש שעבר סינגל ראשון מתוך אלבום בכורה. "(It Goes Like) Nanana" הפך ללהיט ענק וצפוי להיות המנון הרחבות של הקיץ. האלבום עצמו טרם שוחרר, אבל הלהיט החדש מסתמן כלהיט הגדול בקריירה של הדיג'יי, שבשנים מועטות ביססה את מעמדה כאחת המוערכות בעולם.



גו נולדה באינצ'ון שבקוריאה, אבל כבר בגיל 14 נשלחה לאפוטרופוסים בלונדון, שם גילתה את עולם המסיבות. "הייתי מורדת", הודתה. "שיקרתי להם, הייתי מתגנבת חזרה הביתה ממסיבות". בהמשך התקבלה גו ללימודי אופנה בלונדון, ובילתה בסופי השבוע בליינים ומועדונים נחשבים בלונדון כמו "פלסטיק פיפל".

שינוי הכיוון של המוזיקאית, שלמדה את יסודות הדיג'יינג מחברה בקוריאה, הגיע כשאמרגן מועדון ה"סוהו" בלונדון ראה תמונה שלה בפייסבוק לצד עמדת תקלוט, ושאל אותה אם היא רוצה לנגן. היא החלה לנגן כרזידנט במועדון קטן במזרח לונדון, ובזמן הנותר למדה לנגן ולהפיק. ההיסחפות של גו אל עבר חיי הלילה הלונדוניים ועולם הדיג'יינג עלתה לה בלימודי האופנה. ההורים, כמובן, לא אהבו את זה. "ההורים שלי לא רצו שאחזור לקוריאה כי נכשלתי. הם אמרו לי 'את יודעת כמה זה עלה? את לא חוזרת". פגי נשארה בלימודים עוד חודשיים ואז עברה לאחת מבירות הקלאבינג המובילות בעולם - ברלין.



הקריירה של גו, שצברה לאט לאט שם, התפתחה וכללה בין השאר סט ב"בוילר רום" בניו יורק, במועדון הברגהיין המפורסם בברלין ובפסטיבלים. הפריצה שלה הגיעה ב-2018 עם “It Makes You Forget (Itgehane)", שהפך לחביב המאזינים והמבקרים, אבל פריצה גדולה באמת הגיעה ב-2019 כששחררה את הטראק "Starry Night", שהפך להמנון רחבות ענק.



גם לישראל גו הגיעה, וניגנה כאן במרתון שבועות 2018 של מועדון הבלוק. מאז, לצערנו, היחסים שלה עם ישראל הלכו והדרדרו. בפסטיבל DGTL 2018 המגה דיג'יי הייתה אמורה לנגן, אך הצטרפה לגל ענק של ביטולים שהשפיע על DGTL וגם על פסטיבל "מטאור" שהתקיים באותה התקופה. גו הסבירה שהיא מבטלת את ההופעה בישראל מסיבות מוסריות, והודתה שהשינוי קרה בעקבות אמנים שהיא מכבדת את דעתם וביטלו את הופעתם בארץ.



ב-2022 נדמה היה שהיחסים בדרך לתיקון - גו הייתה אמורה להופיע בישראל כחלק מחגיגות הגאווה. המפיקים שהיו אמורים להביא אותה דאז אמרו ש"הכוכבים הסתדרו" וש"להוציא אותה עם חיוך יהיה ניצחון ענק", אך ההופעה לא התקיימה. תחילה, האירוע נדחה לאוקטובר של אותה השנה בטענה שקשיים לוגיסטיים הופכים את האירוע לבעייתי, אך גורמים בהפקה אמרו ל-mako אז: "קיבלנו את זה די בהלם. ביקשו מאיתנו לקדם את האירוע בסטוריז חזק ואז הודיעו על ביטול". בסופו של דבר, האירוע לא התקיים גם בחודש אוקטובר.



אבל בואו נתמקד רגע במוזיקה. גו שחררה מספר טראקים מעולים לאורך השנים, כולל "I Go" הנהדר, ורמיקס מצוין ל-"Can't Get You Out Of My Head" של קיילי מינוג. הרמיקסים והשירים המקוריים שלה לא הצליחו לשחזר את ההצלחה של "Starry Night" – עד הקיץ הנוכחי.



"(It Goes Like) Nanana" התפוצץ ברחבות עוד לפני שיצא באופן רשמי, בזכות סרטונים של המוזיקאית מנגנת אותו באירועים שונים שקיבלו וויראליות מרשימה בטיקטוק. נכון לכתיבת שורות אלה, הטראק, שיצא ב-15.6 באופן רשמי, מתקרב ל-20 אלף שימושים כסאונד בטיקטוק – אבל הוא ממש לא מתפוצץ רק שם. הטראק מוביל את מצעד ההורדות ביטפורט, אתר שמכוון בעיקר לתקליטנים, ומוכר שירים מלאים של אומני מוזיקה אלקטרונית. ההישג בביטפורט מראה כמה הטראק הזה נתמך ומבוקש ברחבות. בספוטיפיי, הוא כבר עומד על 26 מיליון צפיות – מספר גבוה במיוחד לטראק שיצא באופן רשמי לפני פחות מחודש.



אפשר לומר בצורה די בטוחה שמהטראק הזה לא תצליחו לברוח הקיץ. הוייב הניינטיזי והקיצי א-לה "Café Del Mar" הופך אותו לטראק שמתאים לכמעט כל רחבה, והוא כבר זוכה לרמיקסים משמות ענק כמו קלווין האריס, שכבר מנגן גרסה משלו בסגנון ה-EDM לטראק הלוהט של התקופה.