מיליונים מתושבי הממלכה הבריטית שצפו ביום שישי האחרון בשעות בערב במופע הטלוויזיוני של בית המלוכה לכבוד חג המולד, הופתעו לגלות פתאום את הכישרון המוזיקלי של הדוכסית קייט מידלטון, אחרי שהופיעה לצד הזמר הבריטי הנודע טום ווקר.

מידלטון ו-ווקר הופיעו יחד עם השיר "'For Those Who Can't Be Here" שכתב האחרון לכבוד חג המולד בכנסיית וובמיסטר, והרעיון להזמין את הזמר לביצוע המשותף היה של הדוכסית מקיימבריג' עצמה, לאחר שלטענתה, "המוזיקה של ווקר הביאה לי נחמה רבה בתקופת הסגרים".

לפי הדיווחים בממלכה, קייט, שמנגנת על פסנתר מתברר כבר מגיל צעיר מאוד, "הייתה די בלחץ" בזמן החזרה הראשונה "כי היא לא נינגה עם אדם נוסף כבר המון המון זמן", אך ביחס להופעה ראשונה מול הציבור ועם אמן בסדר גודל כזה, נראה שהלחץ כלל לא ניכר עליה.

"לא ידעתי אפילו שהיא מנגנת על פסנתר", סיפר ווקר, "הכל היה מאוד סודי. מאוד מאוד סודי. אפילו באולפנים לא ידעו מה אנחנו עושים", הוסיף הזמר ויספר שהשניים נאלצו לערוך את החזרות להופעה כשהם יושבים כל אחד בקצה השני של החדר, הכל בגלל הקורונה כמובן.

"נפגשנו ועשינו חזרות לשיר משהו כמו תשע פעמים", הוסיף ווקר, "לקראת הסוף היא פשוט הפגיזה, ואז היא לקחה כמה ימים להתאמן על זה, עד שלבסוף הקלטנו את הביצוע. אני חייב להודות שהתרשמתי ממנה מאוד כי זה דבר אחד לנגן איתי באולפן, כשזה רק שנינו, אבל לקפוץ ישר לביצוע כזה עם שני זמרים ליווי ועוד אנשים שהיא לא פגשה מעולם - זה משהו אחר לגמרי".

לפי הזמר הסקוטי, מידלטון "לגמרי שיחקה אותה והופתעתי מכמה טובה היא הייתה בלשמור על זמנים, כי היא זו שהתחילה את השיר והובילה אותו". בהמשך האירוע, שמטרתו הייתה גיוס כספים לעמותת The Forward, הזמר בן ה-31 הופיע עם "Leave a Light On" שהוציא ב-2017 והפך ללהיט ענק, מה שחתם את האירוע המרגש בצורה חגיגית במיוחד.