הדיג'יי אביצ'י מת בגיל 28

הלם בעולם המוזיקה: אביצ'י הלך לעולמו היום (ו') בגיל 28, כך דווח על ידי אנשיו של הדיג'יי המצליח, שפירסמו את ההודעה: "אנו מודיעים בצער עמוק על אובדנו של טים ברגלינג, המוכר גם כאביצ'י". על פי הדיווחים, הדיג'יי השוודי נמצא ללא רוח חיים במוסקט שבעומאן. לדבריהם, "המשפחה הרוסה, ואנחנו מבקשים מכולם לכבד את הצורך שלהם בפרטיות בתקופה קשה זו", הוסיפה המנהלת של ברגלינג, דיאנה בארון. "לא ישוחררו הודעות נוספות בנושא". סיבת המוות עוד לא ידועה. מוזיקאים נוספים שקיבלו את הבשורה הביעו את היותם המומים ברשתות החברתיות. דיג'יי קלווין האריס כתב: "חדשות הרסניות על אביצ'י, נפש יפהפיה, מחלאת תשוקה וכישרון עם כל כך הרבה יכולת לעשות עוד. הלב שלי יוצא אל משפחתו. שאלוהים יברך אותך טים". Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 באפריל 2018 גם ליאן פיין, יוצא להקת וואן דיירקשן, הגיב לדברים בעצב רב: "הו אלוהים, אני הרוס למשמע החדשות הכל כך עצובות על אביצ'י, שמת כל כך צעיר. איזה כישרון הוא היה. נוח על משכבך בשלום". Oh my god truly devastated for Avicii very very sad news way to young ... what a talent he was. rest in peace x — Liam (@LiamPayne) 20 באפריל 2018



צ'ארלי פות' ספד לו: "וואו, אני רוצה לקחת רגע כדי להוקיר את האיש שבאמת פקח את עיניי בנוגע לאופן שבו ההפקות שלי יוכלו להישמע יום אחד. אביצ'י היה גאון מוזיקלי מלא בחדשנות, אני לא מאמין שהוא כבר לא איתנו". Wow, I would like to take a moment to pay tribute to the man who really opened my eyes as to what my productions could one day sound like. @Avicii was a genius and a music innovator, and I can not believe he is no longer with us. RIP to the very best. — Charlie Puth (@charlieputh) 20 באפריל 2018 כזכור, בשנת 2016, רגע לפני שהופיע בישראל, אביצ'י הכריז כי יפרוש מהופעות חיות בשל בעיות רפואיות, לאחר שסבל מהתמכרות לאלכוהול. הוא התפרסם בזכות להיטיו: "Levels", "Hey Brother", "Wake Me Up" ועוד. {title}





