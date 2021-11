העדויות המזעזעות מאסטרוורלד, פסטיבל המוזיקה השנתי של הראפר טראוויס סקוט, ממשיכות להציף את הרשתות. מהרגע שפרצו הדיווחים על האסון הכבד שבמהלכו מתו 8 מעריצים שנכחו במקום, בעקבות דוחק מסיבי בקהל לאחר שהראפר עלה להופיע, רבים מנהלים את הדיון האם היה מודע למתרחש במקום והמשיך בכל זאת במופע.

לפי העדויות של אנשים שנכחו במקום, הכאוס באירוע החל כשטראוויס סקוט עצמו עלה להופיע וכולם ניסו להגיע לקדמת הבמה, אך נציג של המשטרה המקומית הבהיר את עמדת המשטרה נכון לעכשיו: ״היו לנו בעיות בחלק הקדמי. זה קצת יצא משליטה אבל השתלטנו על זה, ואני לא חושב שהתקרית הזו קשורה למה שגרם למוות״.

נציג המשטרה הוסיף וציין לחיוב את חברת ההפקות שקיבלה את ההחלטה: ״אני רוצה להודות ללייב ניישן וכל מי שהיה מעורב ועבד איתנו. אנחנו צריכים להתאבל בשביל המשפחות האלה. אני רוצה להודות ללייב ניישן ולשופט שהחליטו לא לקיים מחר את ההופעה״.

הפקת הפסטיבל פרסמה הודעה רשמית בעמוד הסושיאל: ״ליבנו עם משפחות פסטיבל אסטרוולד הערב. במיוחד אלה שאיבדנו והאהובים שלהם. אנחנו מתמקדים בעזרה לרשויות המקומיות בכל דרך שאנחנו יכולים, ביחד עם זאת, האירוע ביום שבת לא יתקיים. כפי שהזכירו במסיבות העיתונאים, הם בוחנים את מקרי דום הלב שקרו. אם יש לכם מידע רלוונטי בבקשה תפנו למשטרת יוסטון. תודה לכל השותפים שלנו במשטרה, במכבי האש ובפארק NRG על התגובה והתמיכה״.

עוד לפני שההופעה נעצרה, סקוט הספיק לארח את אחד מהכוכבים הגדולים ביותר בעולם היום, דרייק, לכמה שירים, מה שכנראה עוד יותר הגדיל את ההיסטריה בקרב המעריצים. הפסטיבל שכאמור מתקיים מדי שנה בעיר הולדתו של סקוט ותוכנן להימשך לעוד סבב הופעות הערב, בוטל. נכון לעכשיו הפרטים עוד מעורפלים והאירוע כמובן ייחקר.

במרכז הדיון הציבורי בארה״ב נמצא כרגע סרטון שבמהלכו תועד צעיר יורד מעמדת הצילום באירוע לאחר שביקש מהצלם לכאורה לעצור את המופע. בהמשך התווכח עם מעריצים לידו שלא אהבו את הבקשה: ״אני מנסה להציל את החיים שלהם. זה ילד של מישהו. אני מנסה להציל לו את החיים״.

תוך כדי שהצעיר מתווכח עם המעריצים שמסביבו, סקוט כנראה שמע קריאות מהקהל שקראו לו לעצור, כי באותו זמן ניתן לשמוע אותו אומר למיקרופון: ״מי ביקש ממני להפסיק? אתם יודעים למה הגעתם לפה. תרימו את הידיים לאוויר״. בסרטון אחר שרץ בטוויטר, ניתן לראות את הראפר פונה לאנשי האבטחה בבקשה לעזור לאחד מהמעריצים, כנראה עוד לפני שהבין את גודל האירוע.

בנוסף לביקורת כלפי טראוויס, רבים ברשתות כרגע מביעים את זעמם על חלק מהקהל שנכח בהופעה ולא שיתף פעולה. בסרטון מטריד ניתן לראות כמה צעירים רוקדים ומשתוללים על ניידת משטרתית שהגיעה לתת לעזרה לפצועים.

