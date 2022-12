"יהודים, תסלחו להיטלר ואל תכפו על אחרים את הכאב שלכם": כך אמר קניה ווסט בראיון חדש לגאווין מקאינס, מייסד ארגון הקנדי "פרואד בויז" שנחשב בקנדה כארגון טרור. בראיון, שכותרתו הייתה Saving Ye, השניים דנו באמירות של ווסט נגד היהודים מהחודש האחרון, כשמקאינס, רק החריף את הדיון עוד יותר.

"יהודים לא יכולים להגיד לי את מי אני יכול לאהוב ואת מי אני לא יכול לאהוב", אמר ווסט. "אתה לא יכול לכפות את הכאב שלך על אנשים אחרים. יהודים, תסלחו להיטלר עוד היום. תשחררו את זה, תשחררו. תפסיקו לנסות לכפות את זה על אחרים". מקאינס, אמר בתחילת הראיון שהוא יזם אותו כדי "למנוע מווסט להפוך לאנטישמי או נאצי", לאחר שגם נשיא ארצות הברית ביידן, יצא נגד דבריו בתחילת החודש.

Kanye West literally went on another live interview and screamed "Jewish people, forgive Hitler". pic.twitter.com/EcCh2PF4QS — Act-IL (@Act_On_) December 6, 2022

האמירות האנטישמיות של ווסט מגיעות פחות משבוע לאחר ראיון לאיש ימין קיצוני נוסף, אלכס ג'ונס. בראיון שקיים לפודקאסט שלו אמר כי הוא "אוהב את היטלר", ולעג לראיון של נתניהו בתקשורת האמריקאית כשיצא נגד האמירות האנטישמיות שלו. "אני יודע שקוראים לו ביבי, רק שמעתי עליו לפני שבועיים בגלל איזה ציוץ, חשבתי שיש לו שם מצחיק. שמעתי שהוא רוצח אכזרי כזה, אז אני יכול למות בגלל מה שאמרתי פה".

עכשיו, כשווסט מסתבך עם אמירות אנטישמיות וגילויי חיבה להיטלר ומשנתו, קטע ישן של הסטנדאפיסט המצליח ביל בר צף מחדש ברשת וזכה למיליוני צפיות בטוויטר ובטיקטוק. בר התייחס לסערות השונות סביב קניה ווסט - ואף שרטט קווים מקבילים בינו לבין אדולף היטלר.

מאז אותו ראיון אצל ג'ונס יוטיוב פועלת כדי להסירו מהפלטפורמה שלה וגם את האפשרות להעלות אותו מחדש. בנוסף לכך, עצומה עולמית נפתחה השבוע על ידי בחור בשם ניית'ן גאורגן, שמטרתה להסיר את כל המוזיקה של קניה ווסט משירותי סטרימינג כמו אפל מיוזיק וספוטיפיי. עד כה, יש כמעט 70 אלף חתימות.

"קניה ווסט הצהיר לאחרונה שהוא משבח את היטלר ומכחיש את השואה", שיתף גאורגן כשפתח את העצומה, "אחרי שכבר שמענו ממנו הצהרות אנטישמיות אחרות לפני כחודש. בחברה שלנו אין מקום לאנשים שמפיצים שנאה כזו ועדיין מרוויחים מיליונים מהעבודה שלהם. אני קורא לאפל מיוזיק, ספוטיפיי, אמזון מיוזיק וכל שירותי הסטרימינג להסיר מיידית את אלבומי הסולו והסינגלים של קניה ווסט מהפלטפורמות שלכם".

הוא המשיך: "ברגע שדבר כזה ייעשה, אני מקווה שנצליח להגביל את ההשפעה של קניה על החברה, על ידי זה שנגביל את היכולת שלו לעשות כסף מזה שאנשים מאזינים למוזיקה שלו. אי אפשר להסיר או לתקן את ההצהרות שלו, והגיע הזמן שהוא יקבל את העונש שלו. אנחנו לא יכולים להמשיך לתת לו להשפיע על הצעירים שלנו, ועל החברה שלנו בשלמותה. בבקשה תשקלו לחתום על העצומה הזו".

