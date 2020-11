שינייד או'קונור, אחת הזמרות הוותיקות והמוערכות בעולם, הודיעה אתמול (שלישי) דרך חשבון הטוויטר שלה שהיא דוחה את כל ההופעות המתוכננות שלה ל-2021, ובשבוע הבא תיכנס לתכנית גמילה שתימשך כשנה: "היו לי 6 שנים טראומתיות והשנה הזו הייתה הסוף של זה, עכשיו מתחיל השיקום", כתבה הזמרת שהתאסלמה לפני כשנתיים.

"כל ההופעות שלי נדחות עד 2022", הוסיפה הזמרת האירית בת ה-53 ששינתה לפני כשנתיים את שמה לשוהאדה דאוויט. "אני נכנסת לתוכנית טיפול של שנה בטראומה והתמכרות", היא כתבה, ובשרשור ארוך של ציוצים או'קונור הודתה שהיא מכורה למריחואנה כבר 34 שנה, "חיים שלמים" לטענתה, אך השנה, אחרי שאיבדה "אדם קרוב אליה במיוחד", החלה לפתח תלות בסם נוסף.

"גדלתי עם המון טראומה וניצול. נכנסתי ישירות לעסקי המוזיקה ואף פעם לא למדתי איך לנהל חיים נורמליים. אף פעם לא הקדשתי הזמן בשביל להחלים. לא הייתי מוכנה לזה", כתבה הזמרת וביקשה ממעריציה לתמוך בה ולשמור את הכרטיסים שרכשו להופעותיה עד 2022 אז היא מתכוונת לחזור לדבריה עם אלבום וסבב הופעות חדש.

או'קונור, זוכת גראמי בעברה, הסבירה למעריציה ש"אם אקח את הזמן הזה כדי להחלים, אוכל לצאת לסיבובי הופעות כל החיים. אם לא - לא אוכל לעשות את זה", והוסיפה: "אם הייתם יודעים איזה שנים עברתי, הייתם יודעים על מה אני מדברת. אני אסביר הכל באופן ברור ב-2022. ענף המוזיקה מאוד לא סלחני עבור אמנים שצריכים לדחות (אירועים) בעקבות מצב רגשי או מצב נפשי".

Sinead O'Connor performs 'Nothing Compares 2 U'#LateLate pic.twitter.com/bZzN2039y4 — RTÉ One (@RTEOne) September 6, 2019

"אם לקחת את הצעד הזה אומר שהקריירה שלי גמורה, אז שיהיה, או כמו שאמרה מרי אוליבר: 'אני חייבת להציל את החיים היחידים שאני יכולה'", המשיכה או'קונור, וסיפרה שסיבה נוספת שהכבידה עליה השנה הייתה כשאחד מילדיה "לא הרגיש טוב" לטענתה: "עכשיו הוא פורח, תודה לאל, והאמא שלו היא זו שצריכה טיפול רך ואוהב".

הזמרת הודתה למעריציה על ההבנה, ולאחר מכן הוסיפה שההופעות העתידיות שמתוכננות להתקיים באירלנד לא מבוטלות כי היא לא צריכה לעזוב את הגמילה או המדינה בשבילן.

זה לא סוד שהזמרת התמודדה בשנים האחרונות עם מצב נפשי רעוע, וכעת ניכר שהיא סוף סוף החליטה לטפל בעצמה, לקחת הפסקה ולטפל בבעיותיה, אחרי שבחודש שעבר הודתה שהיא מורעבת מכיוון שהיא סובלת מאגרופוביה (פחד ממקומות צפופים) שמונעת ממנה לצאת ולקנות לעצמה מזון.

Message for folks who have tickets for next year's shows: those shows are being postponed until 2022 so that I may go into a one year trauma and addiction treatment program because I had a very traumatic six years and this year was the end of it but now recovery starts. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) November 10, 2020

הדרמה החדשה בחייה של או'קונור מגיעה אחרי שב2017 חשפה בתכניתו הפופולרית שך ד"ר פיל כי אמה "ניהלה חדר עינויים" בביתה על מנת להתעלל בה על בסיס יומי ו"בהנאה רבה" לדבריה, ושיתפה שבעבר היא כבר ניסתה לשים קץ לחייה. "היא הייתה ממציאה סיבות בשביל להרביץ לי. הדבר היחיד שהיה בטוח באותה התקופה זה שאני אחטוף מכות".

"במשך שנתיים, כל חיי עשיתי הכל כדי לא למות - וזה ממש לא לחיות", סיפרה בפוסט שפרסמה בעבר בחשבון הפייסבוק שלה, אז גם כתבה שהיא מדברת באופן גלוי על הבעיות הנפשיות מהן היא סובלת מכיוון שהיא רוצה "לעורר השראה אצל אנשים אחרים לגשת ולבקש עזרה".

Sinéad O'Connor has opened up to Dr Phil about her painful past. #Studio10 pic.twitter.com/yp8HCb35sM — Studio 10 (@Studio10au) September 8, 2017