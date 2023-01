אחרי שש שנים של שקט, ריהאנה חזרה: המעריצים מסביב לעולם חיכו בציפייה ארוכה למוזיקה חדשה של ריהאנה, והבוקר (שישי) היא שחררה את Lift Me Up. לפי הדיווחים מדובר בסינגל המוביל של פסקול הסרט "הפנתר השחור: וואקנדה לנצח". לפי הדיווחים הזמרת הקליטה סינגל נוסף במסגרת הסרט.

ריהאנה עבדה על השיר יחד עם המלחין לודוויג גורנסון שאחראי על פסקול של "וואקנדה לנצח", במאי הסרט ריין קוגלר והזמרת האפריקאית טמס, שרק לאחרונה הוציא שיתוף פעולה יחד עם דרייק ופיוצ'ר והתפוצץ בארצות הברית.

כידוע בשנים האחרונות ריהאנה התמקדה בעיקר בחברה שלה "פנטי ביוטי" ובבנה הבכור שנולד לה ולראפר אייסאפ רוקי, אבל סוף סוף אחרי שנצפתה באולפן הקלטות בלוס אנג'לס ובישרה על המופע הגדול במחצית של הסופרבול, היא חוזרת לעניינים עם מוזיקה חדשה. אם אלו אגב לא חדשות מספיק מרגשות, אז ריהאנה גם בישרה על סיבוב הופעות אצטדיונים אליו תצא לאחר ההופעה באירוע הספורט הגדול, שתתקיים בפברואר.

כזכור, באפריל ריהאנה העניקה ראיון למגזין ווג, ובו דיברה על אלבומה האחרון שיצא בשנת 2016, ANTI. האלבום הביא אלינו את הלהיט הכי זכור של אותה שנה, Work, וגם את Kiss It Better ו-Love On The Brain. על ANTI היא אמרה בראיון כי הוא "תמיד היה ויהיה יצירת המופת שלי. האלבום הכי טוב שלי עד עצם היום הזה".

מי שאגב גם היה אמור לשחרר היום אלבום משותף עם 21 סבאג' הוא דרייק, שדחה את שחרור האלבום לשבוע הבא ואמר שמפיק האלבום חלה בקורונה באמצע העבודה עליו. המעריצים לא כל כך קנו את הסיפור וטענו כי הוא דוחה את מועד יציאת האלבום כי פוחד שהקאמבק של ריהאנה יהרוס לו את ההשמעות. חלקם הגיבו כי "דרייק דוחה את יציאת האלבום רק בגללה", ואחר הוסיף ש"הוא פוחד מהשחרור של ריהאנה מחר אז רק בגלל זה הוא יוציא באיחור".