ביונסה, ריהאנה וטיילור סוויפט: לא רק זמרות על וכוכבות ענק, אלא גם חלק מרשימת הנשים הכי עשירות בזכות עצמן, כך לפי מגזין פורבס, שפרסם את הרשימה בשבוע שעבר. לצידן מופיעות גם כוכבות ותיקות יותר ברשימה, ביניהם דולי פרטון, מדונה, סלין דיון, וברברה סטרייסנד.

המוזיקאית הגבוהה ביותר ברשימה היא ריהאנה, שנמצאת במקום ה-20 עם שווי מוערך של 1.4 מיליארד דולר. את הונה הרוויחה ריהאנה גם מהיותה כוכבת פופ ענקית אבל גם ממותג הביוטי FENTY. מתחתיה, במקום ה-34, נמצאת טיילור סוויפט, אמנם לא מיליארדרית, אבל עם שווי מוערך של 740 מיליון דולר. הונה המוערך של סוויפט עלה ב-170 מיליון דולר בהשוואה לשנה שעברה, וזה לפני סופו של סיבוב ההופעות של סוויפט, The Eras Tour, שצפוי להכניס לה כ-500 מיליון דולר.

