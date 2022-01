צילום : (Photo by Anwar Hussein/Getty Images

מסמכים חדשים שהגיעו לידי כמה מכלי התקשורת בבריטניה, חושפים לראשונה מה קרה מאחורי הקלעים בהלוויה של הנסיכה דיאנה ב-1997 - וליתר דיוק מה קרה בזמן ההופעה המפורסמת של אלטון ג׳ון והביצוע האיקוני שלו ל-"Candle in the Wind".

מתברר שבארמון לא ממש היו בעד הופעתו של ג'ון, ואפילו נרתעו מהעובדה שאלטון ישיר את השיר עם המילים המחודשות: "להתראות הוורד של אנגליה", זאת במקום המקור: "להתראות נורמה ג'ין", שהוקדשו למרלין מונרו, כי לטענתן זה הרגיש להם "סנטימטלי" מדי.

לפי אותם מסמכים, הדיקן מווסטמינסטר היה זה שששלח מכתב אישי לבכיר בבית המלוכה והפציר בהם לתת להופעה להתקיים כמתוכנן. "זוהי נקודה מכרעת ב׳שירות׳ והיינו ממליצים להיות נועזים. זה בדיוק המקום שבו קורה הבלתי צפוי ומשהו מהעולם המודרני שהנסיכה ייצגה", כתב הכומר ד"ר ווסלי קאר במכתב. "אני מציע במלוא הכבוד שכל דבר קלאסי או מקהלתי (אפילו קלאסיקה פופולרית כמו משהו של לויד וובר) לא יהיה הולם. עדיף שיהיה זה השיר המתוכנן של אלטון ג'ון המוכר למיליונים והנסיכה נהנתה מהמוזיקה שלו".

הנסיכה דיאנה | צילום: Tim Graham Photo Library, Getty Images

"הוא כתב מילים חדשות לשיר שהפך להיות נפוץ מאוד באומה לזכרה של דיאנה", המשיך הכומר, "זה כל הזמן ברדיו. השימוש של זה כאן יהיה יצירתי ונדיב למיליונים שמרגישים את השכול באופן אישי: תרבות הפופ במלוא תפארתה. אם המילים נחשבות לסנטימנטליות מדי (למרות שזה לא בהכרח נחשב למשהו רע בהתחשב במצב הרוח הלאומי), לא צריך להדפיס אותן, הוא רק ישיר אותן", סיכם הכומר, ובהמשך נחשף שהייתה גם "תוכנית ב׳", למקרה וג׳ון לא יורשה לבצע את השיר, אז הכינו סקסופוניסט שינגן אותו אינסטרומנטלית בלבד.

אגב, בטיוטה הראשונה של תוכנית ההלוויה היה רשום שאלטון יבצע את "Your Song", אך כאמור לבסוף הוא ביצע את "Candle in the Wind", במה שהפך לאחד מהרגעים הזכורים ביותר בהלוויה העצובה והבלתי נשכחת של הנסיכה דיאנה.

"באופן מסוים הרגשתי שזו הייתה ההופעה הכי גדולה בחיים שלי - למשך ארבע דקות, אני ליטרלי הולך להיות במרכז תשומת הלב של כל העולם - אבל אותה חשיבה אומרת גם שזה לא היה הרגע של אלטון ג׳ון, זה לא היה סביבי בכלל", סיפר כמה שנים לאחר מכן המוזיקאי.