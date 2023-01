הזמרת ליסה מארי פרסלי, בתו היחידה של אגדת הרוק אלביס פרסלי, נפטרה הלילה בבית חולים בלוס אנג'לס בגיל 54 לאחר שלקתה בדום לב בביתה. "בתי היפה ליסה מארי עזבה אותנו", נפרדה אמה, פריסילה פרסלי, בהצהרה לתקשורת. "היא הייתה האישה הכי נלהבת, חזקה ואוהבת שהכרתי".





רק ביום שלישי האחרון פרסלי נכחה בטקס גלובוס הזהב לצד אמה, פריסילה. שם השחקן אוסטין באטלר, שגילם את אלביס בסרט הביוגרפי עליו וזכה בפרס גלובוס הזהב לשחקן הטוב ביותר בסרט דרמה, הודה מעל הבמה לבתו של הזמר האגדי: "ליסה מארי, פריסילה, אני אוהב אותך לנצח," אמר באטלר.

פרסלי הייתה בתו היחידה של אגדת הרוקנרול, היא נולדה ב-1 בפברואר 1968 בממפיס שבטנסי, תשעה חודשים לאחר חתונתם של אלביס ופריסילה, ועברה ללוס אנג'לס עם אמה בעקבות גירושיהם של הוריה ב-1973. בגיל 9, לאחר מותו של אביה, הפכה ליורשת של עזבונו, ולאחר מות סבה בשנת 1979 ומות סבתה בשנת 1980, הפכה ליסה ליורשת היחידה של אחוזת גרייסלנד בה התגורר פרסלי.

לאורך השנים היא הוציאה שלושה אלבומים שלא זכו להצלחה גדולה מחוץ לארה"ב, והפרסום הגדול לו זכתה באמת הגיע לאחר נישואיה למייקל ג'קסון ב-1994, בזמן שמלך הפופ היה בשיאו של המאבק המשפטי סביב פרשת הטרדות הילדים.











נישואיהם של השניים הפתיעו את העולם והביאו לשלל תיאוריות קונספירציה סביב בחירתם להינשא דווקא בטיימינג הזה. פרסלי הייתה נשואה לג'קסון משנת 1994 עד שנת 1996, ואף הופיעה בקליפ הבלתי נשכח שלו You are not alone. ב-1996 השניים התגרשו והיא נישאה לשחקן ניקולס קייג' ביום השנה ה-25 למותו של אלביס. פחות מארבעה חודשים לאחר חתונתם, הזוג הודיע על פרידה.