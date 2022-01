בסדרת ציוצים שהחלה אתמול (ראשון שעון ישראל) בערב והמשיכה אל תוך הלילה, שינייד או'קונור חשפה פרטים מזעזעים על מקרה מותו של בנה בן ה-17 ששם קץ לחייו בסוף השבוע האחרון. או'קונור (שוהאדה דאוויט) תקפה את המוסד שבנה, נביאים נסטה עלי שיין היה, מאושפז בו והאשימה אותם בהתרשלות חמורה.

"נחשו איפה הבן שלי למד להכין את הלולאה שממנה נתלה?", חשפה הזמרת, "הוא ניסה לפני שבוע, ושאלתי אותו. הוא אמר לי שלמד את זה על המחשב בבית החולים הפסיכיאטרי לילדים, בזמן שטיפלו שם בפסיכוזה שלו".

"שייני, תישאר איתי. איפה שלא תהיה, בבקשה תישאר איתי, תינוק שלי. אני לא יודעת איך אמשיך לחיות בלעדיך. לפני חודש, שיין הגיע לשירות בריאות הנפש לילדים ובני נוער, אחרי שנעלם והשאיר מכתבי התאבדות עם הוראות מפורטות לתכנון הלוויה. הם שחררו אותו. אמרו שאין לו תכניות. כשהבגירה שליוותה אותו מחתה, אמרו לה ש'לתכנן לוויה זה לא שונה מלתכנן חתונה'".

או'קונור המשיכה במתקפה: "זה היה הפסיכיאטר של השירות. ברוכים הבאים לאירלנד, איפה שחתונות הן לוויות ולוויות הן חתונות, מתברר. הייתי נשואה יותר פעמים מפאקינג ז'ה ז'ה גאבור, ואני כאן להודיע לשירותי בריאות הנפש שתכנון הלוויה של הילד שלי לא דומה בשום צורה לתכנון החתונה שלו. שעכשיו כבר לעולם לא תקרה. כי אתם בוגדים במטרה שלכם".

בהמשך היא בחרה להודות למי שדווקא כן דאגו לבנה, הצוות בבית חולים ריברסייד, וגם לאביו של בנה המנוח: "אני רוצה להודות לאבא של שיין, דונל לני. עשית כל מה שיכולת, דונל, ושיין העריץ אותך. אני תמיד אזכור כמה מתוק היית אליו. היית אבא מקסים ואני מצטערת על האובדן שלך".

A month ago Shane was brought to CAMHS after vanishing leaving suicide notes including detailed funeral plans. They discharged him. Said he had no plans. When objections were raised by the adult with him she was told “planning a funeral is no different to planning a wedding” — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 9, 2022 FYI please don’t imagine I am less than keenly aware I failed my child, alongside Tusla and the HSE and the Irish State. And alongside others in his life who shall forever remain publicly nameless. We all know who we are. We all failed him. Welcome to Ireland. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 10, 2022

"מסר לילדים ששוקלים את האופציה המטומטמת שהבן שלי נדחק אליה: ראיתי הרבה מתים בחיי", טענה, "הבן שלי הוא היחיד שלא נראה שליו. התאבדות לא תביא לכם שלווה. זה שקר. לכן, הנשמה הטובה הבאה שתגיד לי 'לפחות עכשיו הוא שלו' עומדת לקבל מכות. איך מישהו יכול לדעת שהוא שלו? אני יכולה להגיד לכם שהפנים שליו היו מיוסרות כפי שהיו במשך חודשים. שום הבדל".

או'וקונור כנראה מודעת לביקורת שהופנתה כלפי האחריות שלה בתור אמא, לאחר שהאשימה את הרשויות באירלנד שלא שמרו על בנה ואמרה: "לידיעתכם, בבקשה אל תחשבו שאני לא מודעת לחלוטין לעובדה שאכזבתי את הבן שלי, לצד שירותי בריאות הנפש ומדינת אירלנד, ולצד אחרים בחייו שלנצח יישארו אנונימיים. כולנו יודעים מי אנחנו, כולנו יודעים שאכזבנו אותו. ברוכים הבאים לאירלנד".

את סדרת הציוצים או'קונור סיימה במסר מאיים לשירותי המשפחה והילד: "סערה מתקרבת, סערה שלא התכוננתם אליה. ילדים מתים תחת ההשגחה שלכם בכל יום. עכשיו הילד שלי הוא אחד מהם. טעות גדולה".

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

כזכור, אתמול סיפרנו לכם שהיא מאשימה את שירותי הרווחה באירלנד מכיוון שהם לא מוכנים לקחת אחריות על מותו של שיין למרות שהוא היה תחת השגחת התאבדות. "שאלוהים יסלח למדינה האירית כי אני לעולם לא", צייצה או'קונור, "עכשיו טוסלה רוצים לדון איתי על הצהרה לתקשורת, כשברור שהם רוצים שאני אצטרף למאמץ שלהם להראות שהמוות של הילד שלי לא היה בידיים של המדינה".

"אני אקח קצת זמן לעצמי בשביל להתאבל על הבן שלי. כשאני אהיה מוכנה, אני אספר בדיוק איך הרשויות באירלנד בורות, מרושעות, דואגות רק לעצמן ומשקרות. כיצד טוסלה ו-משרד הבריאות אפשרו והקלו על מותו", הוסיפה" ,כל הצהרה של טוסלה שמציעה שהם א' עשו את הטוב ביותר, ב, היה אכפת לי או ג' שיש להם סימפטיה עמוקה לכל אחד כאן מלבד עורכי הדין שלהם, היא מלכודת שטותית שהרגה יותר מדי ילדים וזה לא הולך לעבור הפעם. יותר מדי ילדים מתים במשמרת של טוסלה".

אובדנות היא תופעה הניתנת למניעה. במקרה שאדם בסביבתכם נמצא במשבר ועלול להיות אובדני, אל תהססו - דברו איתו, עודדו אותו לפנות לעזרה מקצועית והדגישו את חשיבות פנייה זו. נסו לסייע לו לפנות לאנשי מקצוע בקהילה או לגורמי תמיכה ארציים:• ער"ן - בטלפון 1201*• לאתר של סה"ר