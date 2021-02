tw// nazism, nazi

i'm disappointed of s0won but i'm glad she deleted.. she needs to apologize tho.. nazis are not friends or someone you can hug or look so lovingly at, they are killers, they killed 6 million jews out of them 1.5 million jewish children /srs pic.twitter.com/9GmWT8I60W — may (@KOOSDOLLZ) January 31, 2021

סו-וון, כוכבת הקיי-פופ וחברת להקת הבנות ג'י פרנדס, הסתבכה בתחילת השבוע כשהעלתה תמונה לחשבון האינסטגרם שלה, בפוסט שכבר הספיק להימחק, ובו היא מחבקת בהומור בובת שעווה של חייל נאצי. לפי הדיווחים בכלי התקשורת בארה"ב, התמונה צולמה בחודש נובמבר האחרון כשהלהקה צילמה קליפ חדש בבית קפה בקוריאה.

אז אמנם התמונה הבעייתית כבר נמחקה, אבל האינטרנט כידוע לא שוכח דבר, ותגובות זועמות של מעריצים הציפו את הרשתות בימים האחרונים. אתמול הבינו אנשי חברת התקליטים של הזמרת שאין דרך להתעלם מהשערוריה שנוצרה ופרסמו הצהרה רשמית: "אנחנו רוצים למסור התנצלות כנה בעקבות כמה תמונות וסרטונים שפורסמו מאחורי הקלעים של מופע הקאמבק של ג'י פרנדס".

"סו-וון מרגישה שהיא צריכה לקחת אחריות והביעה חרטה על העלאת הצילומים", הוסיפו אנשי הלייבל Source Music. "חברי צוות התבקשו לבדוק את סט הצילומים באותו היום והם כשלו לזהות שיש בעיה עם הבגדים והאביזרים של בובות השעווה ואנו מתנצלים על כך".

"אני מאוכזבת מסו-וון אבל מרוצה שהיא מחקה (את התמונה)", כתבה אחת המעריצות בטוויטר בציוץ שהגיע ל-24.5 אלף לייקים. "היא צריכה להתנצל. הנאצים הם לא חברים או אנשים שאפשר לחבק או להסתכל עליהם באהבה - הם רצחו מיליוני בני אדם".

בהמשך, אותה מעריצה המשיכה לתפוס את תשומת ליבם של הגולשים בטוויטר כשכתבה ציוץ נוסף: "דרך אגב, אני יהודייה עם היסטוריה משפחתית שקשורה לשואה אז אל תחשבו שאין לי עוד מה להגיד על זה".

וכך, למרות ההתנצלויות שהגיעו מחברת התקליטים, נכון לעכשיו הזמרת עצמה עוד לא שחררה התנצלות רשמית, והביקורות ברשת מצד מעריצים ומעריצות יהודים ברחבי העולם ממשיכים להציף את הרשתות, בשערוריה שכנראה נמצאת רק בתחילתה.

Maybe Sowon will be uploading a letter too. But let her rest for now and process everything. She needs to absorb what happened. They’re just humans. She’s also shocked what the picture meant so she immediately took it down. — sai (@charshiu) February 1, 2021

My precious sowon baby pls stay strong we are here with you, Everyone makes mistakes,just apologize and everything is gonna be alright gfriend<3 buddy my third family forever pic.twitter.com/lqXE6nkCvz — SY (@shuu_yingg) February 1, 2021

sowon i love you so much

stay strong buddys will always be with you#sowonbestgirl #sowonbestleader — ara✨ (@seokudaa) February 1, 2021