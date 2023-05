במהלך הופעה של הזמר רוג'ר ווטרס, גבר התפרץ הלילה (ראשון) לבמה בפרנקפורט שבגרמניה, כשהוא מניף בידיו את דגל ישראל. בקהל היו אנשים נוספים שאחזו בדגלים ושרו כמחאה: "עם ישראל חי". מחוץ להופעה התקיימו מחאות נגד ווטרס מצד הקהילה היהודית בפרנקפורט.

האירוע הערב מתקיים על רקע הופעתו של ווטרס בסוף השבוע האחרון בברלין, אז עלה לבמה לבוש במדים הדומים לאלו של קצינים נאצים - במעיל עור ארוך ועם סרט זרוע אדום. הקונטקסט הוא אומנם האלבום The Wall של פינק פלויד מ-1979, שבו מגלם ווטרס דמות של כוכב רוק שמשתגע, מתמכר לסמים והופך לדמות טוטליטארית ופשיסטית.

#HERO! This brave man rushes the stage where antisemite Roger Waters was just playing in Frankfurt and waves Israeli flag. Meantime, you hear supporters chant "Am Yisrael Chai" (People of Israel live). pic.twitter.com/xWfBGMNvMR — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 28, 2023

עם זאת, לאור התבטאויותיו האנטי ישראליות והאשמות חמורות באנטישמיות שהופנו כלפי ווטרס, גם מצד מכריו, ההופעה עוררה ביקורת. בסוף השבוע האחרון דיווח אתר החדשות Jewish News כי משטרת ברלין הכריזה כאמור על פתיחת חקירה פלילית נגד ווטרס, שבנוסף למדים שלבש גם דימה ירי ברובה אל עבר הקהל.