אריתה פרנקלין הלכה לעולמה בגיל 76

היום הלכה לעולמה הזמרת אריתה פרנקלין בגיל 76, לאחר שבסוף השבוע דווח לראשונה כי היא מאושפזת בבית חולים בדטרויט ושמצבה אנוש. בני משפחתה וחבריה הקרובים שעמדו לצידה ברגעים הקשים ביקשו מהמעריצים לכבד את פרטיותה ולהתפלל למענה. במהלך חייה הזמרת סבלה מבעיות בריאותיות שונות שנבעו בין היתר מעודף משקל ומאלכוהוליזם. ב-2010 אובחנה כחולת סרטן, מחלה ממנה נפטרו גם שלושת אחיה.

אריתה נולדה ב-25 במרץ 1942 בממפיס לאבא כומר ואמא מוזיקאית. בגיל 4 עברה יחד עם משפחתה לדטרויט וכשלוש שנים לאחר מכן אמה הלכה לעולמה. באותה תקופה אריתה החלה לעסוק במוזיקה. בגיל 14 החלה להקליט שירים תחת ניהולו של אביה. כשהיא רק בת 15 ילדה את בנה הראשון מתוך ארבעה, מה שהוביל לנשירתה מהלימודים ולהתמקדות בקריירה שלה.

ב-1967 חתמה תחת חברת התקליטים "אטלנטיק רקורדס", מהלך שהוביל להכרה הבינלאומית שלה ולשיתופי פעולה שלה עם מפיקים מוזיקליים מוערכים כמו ג'רי וקסלר, אריף מארדין וקווינסי ג'ונס. בעשר השנים הבאות אריתה הוציאה יותר מ-10 אלבומי אולפן וכבשה את מצעד להיטי הארנ'בי האמריקאי עם שורה של שירים שהפכו עם הזמן לקלאסיקות, ביניהם "Baby I Love You", "Respect", "Think" ו"I Never Loved a Man (The Way I Love You)".