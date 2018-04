עוד פחות מחודש נדע האם אירוויזיון 2019 יתקיים בירושלים, בדיוק עשרים שנה אחרי הפעם האחרונה וארבעים שנה אחרי הפעם הראשונה. בינתיים נטע ברזילי מתכוננת במרץ ומבטיחה לנו הופעה מטורפת בליסבון עם רקדניות וכן, גם עם הלופר.

השבוע התקיים "קונצרט אירוויזיון" באמסטרדם ובדומה ל"יזראל קולינג" התאספו בעיר 32 מתמודדים מרחבי אירופה לקדם ולהופיע בפני אלפי מעריצים. נטע עלתה לבמה עם כתר שחור שהוא שילוב של פסל החירות ומליפיסנט ולפני הביצוע הודתה שהיא "לא אוהבת לשים עקבים על הרגליים, אבל אוהבת לשים אותם על הראש". הקהל השתולל ושר יחד איתה את כל השיר, כולל את ה"אה אה אה אני לא בובה" בעברית.

הביצוע של נטע היה טוב יותר מהביצוע בתל אביב, יותר מדויק והרבה יותר משוחרר ובינתיים, טפו טפו, ישראל נמצאת בראש טבלאות ההימורים כמועמדת המובילה לזכייה. אז נכון, הרבה אנשים מזכירים את פרנצ'סקו האיטלקי משנה שעברה, שהוביל אך בסופו של דבר סיים במקום השישי בלבד בקייב. אבל, וזה אבל גדול, ההפרשים בינו לבין פורטוגל ובולגריה, שאכן הגיעו למקום הראשון והשני בהתאמה, היו מזעריים - בניגוד להשנה.

השנה ישראל במקום הראשון עם יחס זכייה של 6/4 כשבולגריה במקום השני ביחס של 5/1. הפעם האחרונה שהיה הפרש כזה היה בשנת 2012 כששוודיה ניצחה בקלות את התחרות בבאקו והשיר "Euphoria" של לורין הפך ללהיט בכל העולם. אפילו כאן בישראל תרגמו אותו לעברית והשתמשו בו כהמנון הפסטיגל.

"ידעתי שאנחנו עושים משהו שונה וייחודי אבל באמת שלא ציפיתי לכזה בום", סיפרה נטע לעיתונאים באמסטרדם, "אני מנסה לעשות הכי טוב שאני יכולה, אני אוהבת מוזיקה ואוהבת ליצור מוזיקה. הצוות שלי עוזר לי הרבה. הסטייליסט איתי בצלאלי, המאפר ערן ישראלי ומעצב השיער אסי שדה לא רק עושים אותי יפה, אלא גורמים לי להרגיש יפה שזה יותר חשוב. תקיפו את עצמכם באנשים שגורמים לכם להרגיש טוב. אנשים שמתנהגים אחרת לא צריכים להיות בסביבתכם".

נטע ברזילי | צילום: מור נחום נטע ברזילי | צילום: מור נחום

אירועי אירוויזיון 2018 ישודרו בין ה-8 ל-12 במאי בשעה 22:00, ב"כאן" תאגיד השידור הציבורי.