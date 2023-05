צילום : KENA BETANCUR/AFP via Getty Images. Photo by Michael M. Santiago/Getty Images

התקבלה ההכרעה: חבר המושבעים במנהטן קבע היום (חמישי) כי הזמר אד שירן לא העתיק את אלמנטים מהלהיט הקלאסי Let's Get It On, של מרווין גריי. לדבריהם שירן יצר את השיר שלו Thinking Out Loud באופן עצמאי.

הזמר הבריטי אמר "ברור שאני מאוד שמח מהתוצאה של המשפט", אך הוסיף כי "מתסכל כי תביעות חסרות בסיס מהסוג הזה יכולות להגיע לבית המשפט".

הוא גם שיתף כי התביעה גבתה ממנו מחיר רגשי גבוה כי בזמן המשפט נאלץ לפספס את ההלוויה של סבתו באירלנד: "לעולם לא אוכל לקבל את הזמן הזה בחזרה", אמר.

לטענת התובעים היו קווי דמיון בין האקורדים, הקצב ההרמוני ולחנים מסוימים בלהיט הישן ושירו הנוכחי של שירן. הצוות המשפטי של שירן טען כי המנגינות שונות והאלמנטים המשמשים בשני השירים נחשבים למאוד נפוצים במוזיקת ​​פופ בימינו.

נזכיר כי לפני מספר שבועות נפתח המשפט במהלכו הואשם הזמר הבריטי בהעתקה מהלהיט של מרווין גיי, Let's Get It On. התביעה, מעזבונו של גיי ושל שותפו לכתיבת השיר, טוענת כי הבלדה של שירן, Thinking Out Loud, כוללת דמיון רב מדי ללהיט הסול של הזמר המנוח, ודרשה לא פחות מ-100 מיליון דולר פיצויים על הגניבה לכאורה.

שירן הביע את מורת רוחו מההאשמות נגדו: "זה מאוד מעליב כשאתה מקדיש את כל חייך להיותך בדרן וכותב שירים, ומישהו בא ומנסה להקטין את ההצלחה שלך". שירן נפגע במיוחד כיוון שהשיר שעומד על המוקד, Thinking Out Loud, הביא לו את פרס "השיר הטוב ביותר" הראשון שלו בגראמי.

לפני שבוע אמר שירן בבית המשפט הפדרלי במנהטן כי יפרוש מעיסוקו כמוזיקאי אם יפסיד במשפט: "אם זה יקרה, אני סיימתי, אני עוצר". כעת הוא יכול לנשום לרווחה.