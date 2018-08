טקס פרסי MTV שנת 2018: הרגעים הגדולים

טקס פרסי ה-VMA, נערך לפנות בוקר באולם הרדיו סיטי שבניו יורק. מיליוני הצופים בבית והקהל שנכח במקום זכו להופעות של כמה מהאמנים החמים בתעשייה, ביניהם ניקי מינאז', אריאנה גרנדה, שון מנדס, באקסטריט בויז, מאלומה וג'ניפר לופז, שביצעה מחרוזת של להיטיה הגדולה וקיבלה את פרס מפעל החיים על שם מייקל ג'קסון. שתי הזוכות הגדולות של הערב היו קמילה קביו, שזכתה בשני הפרסים הגדולים של האירוע (קליפ השנה ואמן השנה) וקארדי בי, שלקחה הביתה שלושה פרסים וחשפה את עצמה לראשונה מאז הלידה של בתה הבכורה. ניקי מינאז', היריבה הגדולה של קארדי הסתפקה רק בפרס אחד (קליפ ההיפ-הופ הטוב ביותר), אבל כבשה את הבמה עם הופעתה, שכללה שלושה שירים מאלבומה החדש. הרגע המרגש של הערב היה ללא ספק הנאום שמדונה הקדישה למלכת הסול אריתה פרנקלין, שהלכה לעולמה בסוף השבוע שעבר. A post shared by Gandaria City (@gandariacity) on Aug 20, 2018 at 11:39pm PDT נראה שההופעה הכי מצופה של הערב הייתה זו של אריאנה גרנדה, אחת הכוכבות הלוהטות של הרגע שהוציאה בשישי האחרון את אלבומה הרביעי. בביצוע שלה ל-"God is a Woman", היא שיחזרה את הסעודה האחרונה יחד עם עשרות רקדניות ולבסוף העלתה לבמה את אמה וסבתה. בהמשך הטקס מאלומה הלהיט את הקהל ורקד עם קמילה קביו ופוסט מאלון ו-21 סאווג' אירחו את להקת אירוסמית' האגדית. רשימת הזוכים קליפ השנה: קמילה קביו ויאנג ת'אג - Havana אמן השנה: קמילה קביו תגלית השנה: קארדי בי שיר השנה: פוסט מאלון ו-21 סאווג' - Rockstar שיתוף הפעולה הטוב ביותר: ג'ניפר לופז, דיג'יי קאלד וקארדי בי - Dinero קליפ הפופ הטוב ביותר: אריאנה גרנדה - No Tears Left to Cry קליפ ההיפ-הופ הטוב ביותר: ניקי מינאז' - Chun Li קליפ הרוק הטוב ביותר: אימג'ן דרגונס - Whatever It Takes הקליפ הלטיני הטוב ביותר: ג'יי באלווין, ווילי וויליאמס - Mi Gente קליפ הדאנס: אביצ'י וריטה אורה - Lonely Together קליפ עם מסר: צ'יילדיש גאמבינו - This Is America הבימוי הטוב ביותר: צ'יילדיש גאמבינו - This Is America העריכה הטובה ביותר: N.E.R.D וריהאנה - Lemon הכוריאוגרפיה הטובה ביותר: צ'יילדיש גאמבינו - This Is America הצילום הטוב ביותר: הקרטרס - Apeshit שיר הקיץ: קארדי בי, באד באני וג'יי באלווין - I Like It האפקטים הוויזואלים הטובים ביותר: קנדריק לאמאר וסיזה - All the Stars פרס מפעל חיים על שם מייקל ג'קסון: ג'ניפר לופז {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן