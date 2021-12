רבקה בלאק התפרסמה ב-2011 עם "Friday", השיר שזכה בתואר השיר הגרוע בעולם כשהייתה בת 13 בלבד. עכשיו, אחרי ששחררה את "Read My Mind" בסוף השבוע האחרון יחד עם הזמרת סלייטר, אפשר להודות שסוף סוף היא הפכה לזמרת מן המניין. טוב, בערך.

כאמור, השיר הראשון שהוציאה הפך לאחד השירים השנואים ביותר אי פעם וגרר תגובות חריפות נגד הזמרת הצעירה. מאז בלאק סיפרה כבר כמה פעמים על הבריונות שחוותה ברשתות החברתיות כשהפעם האחרונה הייתה בפברואר 2020: "היום לפני 9 שנים קליפ לשיר בשם 'Friday' עלה לאינטרנט. יותר מכל דבר אחר, הייתי רוצה לחזור בזמן ולדבר עם עצמי בגיל 13".

באותו פוסט בלאק סיפרה על משבר נפשי שעברה בצעירותה ("לא היה לי עם מי לדבר על הדיכאון שאיתו התמודדתי"), על התעללות בבית הספר ("היו זורקים עליי ועל החברים שלי אוכל") ועל דחייה מצד יוצרים בתעשיית המוזיקה ("אמרו לי שאף אחד לעולם לא יעבוד איתי").

הזמרת אף פעם לא הפסיקה לשחרר מוזיקה, אבל בשנים האחרונות ניכר שהיא סוף סוף מצאה את הנישה שלה: הייפר פופ, סגנון שמשלב אלמנטים רבים מכל מיני ז'אנרים אבל מתבסס על מוזיקה ממוחשבת. ההתפתחות האחרונה חלה ב-2020 והגיעה לשיא מסוים ברמיקס לאותו להיט מושמץ שיצא בתחילת השנה. בהמשך היא שחררה את האי.פי שקרוי Rebecca Black Was Here ולאחר מכן שיתפה פעולה עם אחד מהשמות הפופולריים של הטיקטוק $bbon.

