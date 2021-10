צילום : Photo by HENRIK MONTGOMERY/TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

איינר (Einar), הראפר השוודי שנחשב לאחד מהשמות הבולטים ביותר בתעשיית המוזיקה המקומית, נורה למוות ביום שישי האחרון בשטוקהולם, כך מדווחים הבוקר כלי התקשורת במדינה. איינר, שנולד תחת השם נילס גרונברג, נרצח ככל הנראה בעקבות סכסוך בין כנופיות מקומיות.

לפי דוברות המשטרה המקומית, הראפר בן ה-19 נורה בראשו כמה פעמים ומת במקום. בהמשך הוסיפה התקשורת המקומית לתיאור הרצח את הטייטל "הוצאה להורג", זאת מכיוון שגרונברג נורה מטווח אפס. המשטרה מחפשת כרגע לפחות שני חשודים שלקחו חלק באירוע המזעזע, ובעקבות הדיווחים בשוודיה, גורמים במשטרה המקומית טוענים שהם עדים לפעילות כנופיות רבה שצומחת בשנים האחרונות במדינה, והרצח האחרון הוא למעשה רק סימפטום למכה רחבה יותר במדינה הנורדית.

"אני מבין שאיינר היה חשוב להרבה אנשים צעירים", ספד לו ראש ממשלת שוודיה, סטפן לופבן. "זו כמובן טרגדיה. מדובר בחיים צעירים שנכחדו". אבה בוש, מנהיגת המפלגה הנוצרית-דמוקרטית טענה בטוויטר שלה שהפוליטקאיים חייבים לקחת אחריות על התרחבות הפשע המאורגן במדינה כי אם לא "אנחנו לא יכולים לדאוג לכבוד האדם או בטחונו במדינה".

חוקרי המשטרה בזירת הפשע | צילום: Photo by HENRIK MONTGOMERY/TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images סמוך לזירת הפשע: מעריצים הניחו נרות ומזכרות לזכרו | צילום: Photo by CHRISTINE OLSSON/TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

לפי הדיווחים של רויטרס, איינר קיבל איומים על חייו זמן קצר לפני הרצח, ולפני כשנה הוא נחטף על ידי קבוצת ראפרים מתחרה, כשביניהם ראפר פופולרי נוסף במדינה, יאסין ביין. האחרון נעצר בעקבות החטיפה, ולפני כחודש איינר עצמו נעצר והואשם בדקירה של אחד מיריביו במסעדה בשטוקהולם.

הפריצה הגדולה של איינר התרחשה כשהיה בן 16 בלבד, לאחר שהשיר שלו "Katten i trakten" מאלבום הבכורה Forsta klass שיצא ב-2019 התפוצץ במצעדים השוודים. נכון לעכשיו השיר עומד על קרוב ל-40 מיליון האזנות בספוטיפיי וזכה בפרס על שיר השנה של שוודיה ופריצת השנה.

כאמור, למרות גילו הצעיר של איינר, הוא נחשב לכוכב ענק בשוודיה עם יותר ממיליון מאזינים חודשיים בספוטיפיי (מדינה שמונה 10 מיליון תושבים בסך הכל), ובין השירים הפופולריים שלו אפשר למצוא את "Gamora", "Pop Smoke", ו"Frank Lucas".