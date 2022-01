מאז שקניה ווסט פרש מטוויטר לפני שנתיים, נשארו לו שתי דרכים לתקשר עם המעריצים והעולם כולו: ראיונות חשופים בהגזמה והמוזיקה. הבוקר (שבת) הוא השתמש בדרך השניה כששחרר את השיר המפתיע "Eazy", יחד עם הראפר דה גיים.

למה מפתיע? קודם כל, רק לפני שלוש שנים דה גיים הוציא שיר שבו הוא מתייחס בצורה גסה ומזלזלת בקים קרדשיאן, עכשיו אשתו לשעבר של קניה, בשביל לפגוע במוזיקאי: "החזקתי את קים קרדשיאן בגרון, נתתי לה לבלוע את הילדים שלי עד שהיא נחנקה. אני צריך להתנצל כי קניה הוא חבר שלי". השניים ככל הנראה יישרו את ההדורים למרות השורות הדוחות על אשתו לשעבר.

בהתחשב בשורות האלו, זה לא יהיה מוזר לחשוב שקניה משתף פעולה עכשיו דווקא עם דה גיים רק בשביל "להכניס" לבת זוגו לשעבר ומי שבקרוב תהיה גרושתו באופן רשמי. כשמוסיפים לזה את הנושאים שקניה עסק בהם בשיר החדש, זה בהחלט כבר הופך לסביר מאוד שזו הסיבה שבחר בדה גיים.

בבית שלו, קניה שר כמה פעמים על קים, המשפחה שלה והילדים המשותפים, שלטענתו הוא לא פוגש. "יש לנו את הגירושים הכי טובים שיש/ אם נלך לבית משפט, נלך לבית משפט יחד/ למען האמת, תביאי את האחיות שלך, נלך לקורט ביחד", ו-"יש לי אהבה למטפלות, אבל משפחה אמיתית זה יותר טוב/ המצלמות משגיחות על הילדים/ אתן יכולות להפסיק לקחת את הקרדיט", היו השורות הבולטות.

@KanyePodcast the game went live when Eazy dropped pic.twitter.com/IXwesQgLZ7