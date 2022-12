הראפר קוליו הלך לעולמו בגיל 59: ארטיס לאון אייבי ג'וניור, שהתפרסם בשנות התשעים בזכות הלהיט Gangsta's Paradise מתוך הסרט "סיכון מחושב", נמצא מת בביתו של חבר בלוס אנג'לס, כך סיפר מנהלו ג'רז פוזי לתקשורת האמריקאית. נכון לעכשיו סיבת המוות לא ידועה, אך לפי הדיווחים לא נמצאו סמים בזירה ו-TMZ ציינו שהפראמדיקים שהגיעו לזירה מאמינים שמדובר באירוע לב.

קוליו נולד בקומפטון קליפורניה, כמו ראפרים מפורסמים רבים והחל את דרכו בהיפ הופ בשנות השמונים אבל כאמור זכה לתהילה רק ב-1995 כשיצא הסרט "סיכון מחושב" בכיכובה של מישל פייפר. הוא זכה בגראמי בזכות השיר שעומד היום על למעלה ממיליארד האזנות בספוטיפיי ושהיה גם שיר השנה של ישראל באותה השנה. הוא הקליט בנוסף את הפתיח של סדרת הילדים המצליחה "קינן וקל" בניקולודיאן.

"אנחנו עצובים על האובדן של ידידנו ולקוחנו היקרים, קוליו, שהלך לעולמו אחר הצהריים", נמסר ממקורביו של קוליו ל-Us Weekly, "הוא נגע בעולם עם מתנת הכישרון שלו ויחסר מאוד. תודה לכל מי שברחבי העולם האזין למוזיקה שלו ולכל מי שפנה בנוגע למותו. אנא תתפללו על קרוביו ומשפחתו של קוליו במחשבותיכם ובתפילותיכם".

במשך השנים קוליו שחרר שמונה אלבומי סטודיו ועוד שני אוספים. הוא לא הצליח מעולם לשחזר את הצלחת הלהיט שמזוהה איתו כל כך, אך הוציא מספר להיטים לאורך השנים כמו 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New), C U When U Get There ו-Ooh La La.

הוא זכה בשלושה פרסי MTV ומעולם לא הפסיק להופיע, במיוחד בפסטיבלי ניינטיז באירופה. בעוד שלושה שבועות היה אמור להופיע באירוע ענק שכולל כל כוכבי הפופ של הניינטיז כמו סקוטר, אקווה, ד"ר אלבן, סאש, טו אנלימיטד, מלאני סי ועוד. הונו היה מוערך בכ-1.5 מיליון דולר במותו.