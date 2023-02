"לא אכפת לה אם אנשים נפגעו, היא עדיין תומכת בקניה": אחרי שריהאנה ביצעה את השיר המשותף שלה עם קניה ווסט בסופרבול, היו מי שביקרו את הבחירה לבצע שיר שלו על אחת מהבמות הנצפות ביותר בעולם. בין המבקרים הייתה גם נועה תשבי שטענה ששוב "היהודים לא נחשבים" ועכשיו מקורבים לזמרת מגיבים.

"ריהאנה עדיין חברה טובה של קניה, וגם (אייסאפ) רוקי", סיפר מקורב לריהאנה לשלוחה האמריקאית של הסאן. "לא אכפת לה אם אנשים נפגעו מהמחווה שלה כלפיו בסופרבול. היא עדיין תומכת בו, גם אם היא לא מסכימה אם מה שהוא אומר או הדעות הפוליטיות שלו".

עוד לפני שריהאנה עלתה על הבמה, היו שמועות לגבי הזמרים האורחים שהיא תעלה לבמה, אבל לבסוף היא הופיעה לבד. גם על זה המקורב הגיב: "היא מעולם לא חשבה להביא אותו לבמה כי זה היה הרגע שלה, היא רצתה לחשוף את ההריון, היא לא צריכה אורחים. All of the Lights היה אחד הלהיטים הגדולים שבהם היא התארחה, היא לא התכוונה לא לבצע אותו בסט ועכשיו הוא מצליח מאוד באייטונס כתוצאה מההופעה".

“Kanye would’ve got boo’d”



Idk crowd seemed pretty happy All Of The Lights came on pic.twitter.com/Ml3LRI69rg — Ye Streams (@kanyestreams1) February 13, 2023

בין הביקורות הבולטות, לפחות בזווית הישראלית, הייתה נועה תשבי שזמן קצר לאחר ההופעה העלתה לרשתות סרטון שבו היא מבקרת את ריהאנה: "אז חשבתי על משהו, ואני לא אכנס לזה יותר מדי כי זה לא יעזור",אמרה תשבי בהתחלה ואז פירטה: "לריהאנה יש כל כך הרבה להיטים, היא הייתה חייבת לבצע שיר של קניה? היא הייתה חייבת? כי אם כוכב פופ היה אומר שהוא היה מבצע 'דף קון 3' על כל מוצא אחר הם היו מבוטלים ולא מושמעים על בסופרבול. אז כן, שוב, יהודים לא נחשבים - הם פשוט לא".