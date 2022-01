אם יש החלטה שבכירי ספוטיפיי לא הקדישו לה מחשבה נוספת, כנראה שזו הייתה ההחלטה לתת לניל יאנג את מבוקשו ולהסיר את המוזיקה שלו מהפלטפורמה.

ספוטיפיי כבר התמודדה עם ביקורת קשה מספר פעמים בהיסטוריה שלה. טיילור סוויפט וטום יורק (רדיוהד) מחו על העמלות הנמוכות שהיא משלמת לאמנים והחרימו אותה זמנית; ב-2017 הייתה מיני שערוריה סביב תוכן לאומני בשירות ובשנה שעברה היא נאלצה להוריד פרק שבו ג׳ו רוגן (כן, אותו אחד) מראיין את איש הימין הסהרורי והמסית אלכס ג׳ונס. אבל ענקית שירותי המוזיקה הגדולה בעולם בטח לא חשבה שאת המכה הכואבת באמת היא תקבל מזמר פולק קנדי בן 76.

לכאורה ראשיתה של ההסתבכות הנוכחית בשבוע שעבר, כשיאנג פרסם אולטימטום ציבורי לספוטיפיי: רוגן או אני. יאנג טען, בצדק ולא לראשונה, שהפודקסטר המפורסם מפיץ מידע מזויף על חיסונים והצהיר שהוא מסרב לחלוק איתו פלטפורמה. יומיים לאחר מכן ספוטיפיי הוציאה תשובה רשמית לפיה היא מצטערת על החלטתו של יאנג אבל תקבל את בקשתו.

ספוטיפיי. העריכה בחסר מחאה של אגדת רוק מזדקנת | צילום: Primakov, shutterstock

היא בטח לא ציפתה למשבר שהגיע 24 שעות לאחר מכן. ספוטיפיי, ניל יאנג והשילוב ביניהם זינוק לראש רשימת הטרנדים בטוויוטר והמנויים פשוט הצביעו בידיים - לפי דיווחים ברשת מהשעות האחרונות מוקד השירות של החברה קרס עקב נחשול של ביטולים.

הישיבה שבה החליטו בכירי ספוטיפיי להסיר את המוזיקה של יאנג, אם בכלל הייתה כזו, הייתה קצרה במיוחד. ליאנג יש 6 מיליון האזנות חודשיות, לרוגן לעומתו יש חוזה של 100 מיליון דולר עם החברה, את המקום הראשון ברשימת הפודקסטים המושמעים ביותר ב-2021 ובעיקר חוזי חסות של מיליוני דולרים ממפרסמים. על הנייר רוגן לוקח.

לפני כמה חודשים ראשי נטפליקס בחרו לצדד בדייב שאפל והשאירו את התוכן הטרנספובי שלו על הפלטפורמה. הם חוו מחאה ציבורית רועשת מאוד שנמשכה מספר שבועות אבל ככל הידוע, לא משהו שפגע בשורת הרווח שלהם. בספוטיפיי בוודאי חשבו שאם בעיות כמו זכויות יוצרים, תשלום לאמנים ואיכות סאונד לא הבריחו את המשתמשים, כנראה שמחאה של אגדת רוק מזדקנת היא אפילו לא מכה קלה בכנף. נכון להיום, נראה שהם טעו.

משק הכנפיים של יאנג הפך להוריקן, הסערה המושלמת. ראשית, בעיצומו של גל חמישי ואומיקרון לכל העולם המחוסן יש כנראה מעט מאוד סבלנות לפייק ניוז סביב נושא החיסונים. כולנו פשוט רוצים כבר לצאת מהבית. שנית, ספוטיפיי אולי מגה-פופולרית (עם 318 מיליון מנויים בעולם, 172 מיליון מהם בתשלום, יש לה יותר משתמשים מנטפליקס שמתהדרת ב- 222 מיליון מנויים) אבל היא גם בת תחליף ועבור מרבית משתמשיה מהווה שירות nice to have ולא must have.

ג'ו רוגן. חוזה של 100 מיליון דולר | צילום: getty images

ולבסוף, רחיצת הידיים המוסרית של חברות הטכנולוגיה והתירוץ של חופש הביטוי לגבי הסתה פשוט לא תופסים כאן. כבר שנים שפייסבוק מספרת לנו שזו לא היא, זה המשתמשים שלה שמעלים את המידע והיא חסרת אונים (עד שזה מגיע לתמונות של שדיים, איכשהו אותן האלגוריתם שלה מחסל במהירות חשודה), אבל כאן ספוטיפיי ממש משלמת על הזכות לפרסם פייק ניוז. כשספוטיפיי חתמה על בלעדיו עם רוגן ב-2020 היא ידעה בדיוק מה היא מקבלת - קומיקאי קולני והמוני עם פה גדול, שלא חושב לפני שהוא פולט, אבל עם עשרות מיליוני מאזינים. העסקה היה חלק מניסיון של החברה להציע תוכן בלעדי, בדומה למעבר של נטפליקס לפני כמה שנים להפקות מקור, על מנת לבדל עצמה מהמתחרות. אבל עם מקוריות מגיעה גם אחריות ונראה שמהחלק הזה של העסקה ספוטיפיי מעדיפה להתעלם.

ספוטיפיי פלירטטה עד כה עם נושאים בעייתיים אבל איכשהו נראתה כמי שרותמת את הטכנולוגיה לטובת המשתמשים. השבוע היא הצטרפה לשורה לא מכובדת של ענקיות טכנולוגיה שמקדמות במודע ומבחירה תוכן שפוגע במשתמשים

בחברה מסרו בתגובה ליאנג שהם הסירו מהפלטפורמה 20 אלף פרקי פודקסטים שהיה בהם מידע שגוי, אבל לא את הפרק המדובר של רוגן. זאת למרות שקבוצה של מאות מדענים וחוקרי בריאות חתמו על בקשה להוריד את החומרים בטענה שהם ״מקדמים שקרים״ לגבי הקורונה. סביר להניח שבימים הקרובים הפרק הבעייתי יוסר מהפלטפורמה והחברה תנסה לשדר אחריות ואווירה של חזרה לשגרה, אבל הגבול כבר נחצה.

ספוטיפיי פלירטטה עד כה עם נושאים בעייתיים אבל איכשהו נראתה כמי שרותמת את הטכנולוגיה לטובת המשתמשים. רשימת סיכום השנה שלה למשל היא מופת לכיצד הופכים ניטור ואיסוף מידע לפיצ׳ר פופולרי. השבוע היא הצטרפה לשורה לא מכובדת של ענקיות טכנולוגיה שמקדמות במודע ומבחירה תוכן שפוגע במשתמשים וכל מה שהיא הייתה צריכה לעשות זה לתת לנו לשים על שאפל ולהגביר את הווליום.