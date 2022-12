שירות הסטרימינג ספוטיפיי קיבל בקשות להסיר תוכן קיצוני בעקבות טענה שמילות השירים "מסיתות ומקדמות שנאה, אלימות ומידע שקרי נגד יהודים וישראלים". תנועתWe Believe in Israel אישרה שהיא פוצחת בקמפיין המפציר בספוטיפיי להסיר המוני "דוגמאות של חומרים בעייתיים", כולל השיר "Long Live Palestine – Part 2" של הראפר הלונדוני Lowkey.

התנועה הסבה את תשומת הלב לשורה בשיר האמור בה נכתב שזה הזמן "להפוך את האינתיפאדה לכלל עולמית". בשיר גם נטען שהראפר "למד את התורה", ושנכתב בה ש"הפעולות של ישראל לא כשרות לפי הדת שלהם עצמם". בשיר מתארח הראפר האמריקאי חסן סלאם, ששר: "בין אם זה המוסד או ה-FBI שממשטר אותך, זה הכל מאבק אחד עד שהנשימה האחרונה עוזבת אותך".

לוק אקהרסט, דירקטור תנועת "We Believe in Israel", אמר: "לספוטיפיי יש אחריות כלפי חוקי הפלטפורמה, שמציינים בבירור שכל תוכן המקדם, מאיים או מסית לאלימות הוא לא קביל. התחקיר שלנו העלה עשרות הפרות כאלה, ואנחנו מצפים שתינקט פעולה לאלתר. בעקבות אנטישמיות חזקה שנחוותה על ידי יהודים בריטים בזמן ולאחר ההסלמה במאי האחרון, זה לא נורמלי שתוכן שממש מקדם אלימות ושנאה נשאר זמין". לדבריו, השירים של הראפר Lowkey הם פוגעניים במיוחד: "אנחנו רואים את התגובה שלו על ׳להפוך את האינתיפאדה לכלל עולמית׳ כהסתה ברורה לאלימות נגד יהודים וישראלים, בזמן שחסן סלאם מקדם תיאוריות קונספירציה נפוצות ומרושעות על השליטה היהודית בעולם".

התנועה הצביעה על כך שהגרסה הראשונה של "Long Live Palestine" ששוחררה מזכירה תיאוריית קונספירציה אנטישמית פופולרית, במילים "כל מטבע הוא כדור, אם אתה מארקס אנד ספנסר ובזמן שאתה שותה קוקה-קולה זה עוד אקדח בנרתיק של החיילים חסרי הנשמה. אתה אומר ששמעת על הלובי הציוני, אבל אתה שם להם כסף בכיסים כשאתה קונה את הקפה שלהם".

שירים בעייתיים אחרים שהותקפו בקמפיין שייכים לראפר MC אמבסדור, או בשמו האמיתי ספיר חוסיין, שבשירו "Free Palestine" שר: "מה שקרה לאמריקה ב-11 בספטמבר קורה בפלסטין 24/7", כמו גם: "הציונים והיהודים הם אנשים שונים. היהודים לא רעים, אבל הציונים מרושעים. אפילו הרבנים יודעים שהציונים מפחידים". בשיר ההמשך, הוא שר: "רוב האסירים הפלסטיניים נהרגים בברוטליות, אבל חלק משוחררים לחופשי", ו"ישראל רוצה שכל פלסטיני ידמם".

שיר נוסף שהצביעה עליו תנועת "We Stand With Israel" שייך לשאדי אל-בוריני וקאסם אל-נג׳אר. קוראים לו "Strike A Blow At Tel Aviv", ונכתב בו "אתה המתנחל עם הפאות, במקלט שלך אתה מתכווץ מפחד", ו"אנחנו לא רוצים פיתרון או הפסקת אש, כל מה שאנחנו רוצים הוא להכות בתל אביב".

רייצ׳ל בליין, מנהלת הקמפיינים של "אנו מאמינים בישראל", אמרה: "נפעיל לחץ על ספוטיפיי כדי לוודא שתוכן בעייתי יוסר לאלתר. התחקיר שלנו הוא פרויקט מתמשך, ואנו נמשיך לאתר מוזיקה ופודקאסטים שעוברים על חוקי הפלטפורמה".