אלי לוטי, בת זוגו של הראפר האהוב ג׳וס וורלד, שמת לפני כשנה ממנת יתר בגיל 21, שיתפה את המעריצים אתמול (שלישי) בשני המכתבים האחרונים שבן זוגה השאיר לה לפני מותו. הראפר כתב אותם בזמן שהיה בטור הופעות בינלאומי עם ניקי מינאז׳, כשאחד מהמכתבים מכוון ללוטי והשני אל מעריציו.

לפי מגזין ההיפ הופ XXL, ג׳וס וורלד (אנתוני היגינס) הגניב את המכתבים לתוך הארנק של לוטי מתישהו בין פברואר למרץ 2019, והיא הבחינה בהם לראשונה רק כששילמה על הבגדים שקנתה להלוויה שלו - כמעט שנה לאחר מכן.

להיגינס הייתה קריירה יחסית קצרה, (4 שנים בסך הכל) אבל הוא הפך במהרה לאחד מהכוכבים של הדור הצעיר בהיפ הופ עם לא מעט להיטים שכבשו את המצעדים ברחבי העולם. הוא דיבר לא פעם בשיריו על הבעיות הנפשיות מהן הוא סובל, בעיקר חרדה ודיכאונות, ולפי המכתב ניתן להבין שהזוגיות עם לוטי עזרה לו להתגבר עליהם.

״את: השפיות שלי, גן העדן הבטוח שלי״, כתב הראפר המוכשר על דפים מבית המלון Hyatt Regency שבדיסלדורף גרמניה. ״האהבה האמיתית הראשונה והאחרונה שלי, החברה הכי טובה שלי, הבית שלי… את כל העולם שלי״.

לפי המכתב השני, מאחר והיא ״הצילה אותו מהכאב שלו״, היגינס רצה שלוטי תפנה למעריציו בשביל לעזור להם ושתהיה ״מקלט מפני הכאב״. הוא הסביר את הבקשה במכתב שבת זוגו פרסמה בחשבון הטוויטר שלה: ״הייתי שבור כל כך הרבה זמן ללא אפשרות לתיקון. את תיקנת אותי לצמיתות. אז אני לא יכול לתת לך להתרחק ממני. את המטריה שלי כשיורד גשם, את שומרת עליי יבש מהדמעות של עצמי ומהדמעות של העולם״.

בסדרת ציוצים שכתבה ביום השנה למותו, לוטי שיתפה שזה מרגיש ששיתפה חלק גדול מעצמה והיא סיפרה על הקושי בהתמודדות עם האובדן שספגה: ״הזמן לא אמיתי - זה לא מחלים״. לאחר שהמכתבים זכו לתהודה על ידי מגזין ההיפ הופ היא הוסיפה שהיא שומרת אותם בספר התנ״ך שלה.

גם חבריו של הראפר ציינו את התאריך: מפיק המוזיקה בני בלנקו שחרר את ״Real Shit" - שיר שעבדו עליו ביחד לכבוד יום הולדתו של היגניס שחל בשבוע שעבר ב-4 בדצבמבר. שלשום הזמר הצעיר דה קיד לראוי, שהוגדר לפי הבילבורד לבן חסותו של ג׳וס וורלד, שחרר שיר משותף של השניים "Remind Me of You".

כזכור, הראפר מת ב-8 בדצמבר 2019 בשדה התעופה בשיקגו ממנת יתר. במהלך הקריירה הקצרה שלו, ג'וס וורלד שחרר שני אלבומים שזכו להצלחה רבה וכללו להיטים כמו "Lucid Dreams", "Bandit" ו-"Fine China". שיריו צברו מאות מיליוני צפיות ביוטיוב. לאחר מותו, דיווחו מקורות בחברת התקליטים ״אינטרסקופ״ (תחתיה הוא היה חתום) כי הראפר הקליט כ-2,000 חומרים עבור שירים שלא הספיק להוציא בחייו, ובמהלך 2020, יצא האלבום הראשון לאחר מותו "Legends Never Die".