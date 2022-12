נעצר חשוד ברצח של כוכב ההיפ הופ טייקאוף. בסוף השבוע האחרון משטרת יוסטון דיווחה שעצרה את פטריק חאוויר בן 33, שחשוד ברצח הראפר שבוצע לפני קצת יותר מחודש. בנוסף אליו נעצר גם קמרון ג'ושוע בן ה-22, שהואשם בנשיאת נשק שלא כחוק ומעורבות ברצח.

טייקאוף נורה למוות בגיל 28 בראשון לנובמבר, במהלך מסיבה פרטית ביוסטון, כשבמקום נכח גם קוואבו, חברו להרכב ודודו. במקום פרצה קטטה וטייקאוף נורה בראשו. לפי דיווח של המשטרה הוא סבל מ"פציעות חודרו בראשו שהקרינו גם לידו". עוד נוסף כי הראפר לא היה חלק מהקטטה עצמה: "האירוע היה מסיבה פרטית, והתקיים בו משחק קוביות שהוביל לוויכוח שהוביל לירי", טייקאוף לדברי המשטרה היה "עובר אורח" בסיטואציה.

BOOKING PHOTO: Patrick Xavier Clark, 33, charged with the murder of Kirshnik Khari Ball (Takeoff). #hounews



1/2 pic.twitter.com/jXxMrbt7fa — Houston Police (@houstonpolice) December 2, 2022

BOOKING PHOTO: Cameron Joshua, 22, charged with felony possession of a weapon.



2/2 pic.twitter.com/lsN0NBv9nj — Houston Police (@houstonpolice) December 2, 2022

"אני יכול לספר כי טייקאוף לא היה מעורב במשחק הקוביות, הוא לא היה מעורב בוויכוח שהתרחש בחוץ מחוץ למקום, והוא לא היה חמוש. הוא פשוט היה עובר אורח חף מפשע", נמסר בהצהרה. מאז מותו רבים מנסים להמשיך הלאה, בין אם זו קארדי בי אשתו של אופסט, שבראיון שקיימה בשבוע שעבר ל-The Neighborhood Talk סיפרה כי הם מנסים להמשיך הלאה או אופסט עצמו שהופיע לראשונה וקיים הופעה מאז מותו של חברו.

הראפר הופיע בשישי האחרון במועדון במיאמי, לסט של חצי שעה. לפי דיווח של הרולינג סטון הוא זרק דולרים לקהל, וביצע כמה מהלהיטים של מיגוס, כולל Fight Night ו-Bad And Boujee של ההרכב יחד עם ליל עוזי. הוא אמר לקהל בו נכחו גם קארדי וצ'אנס דה ראפר, ש"אנחנו עושים את זה למען אח שלי, למען טייקאוף, בואו נעשה את החרא הזה".

כאמור גם קארדי אשתו התראיינה וסיפרה כי "אנחנו חיים את החיים שלנו בנורמליות, אבל אני מרגישה שאם אני אדבר על זה, האינטרנט הוא מקום כל כך חסר רגישות, ושאם נשתף באמת איך שאנחנו מרגישים כולכם תגידו 'אתם סתם מחפשים רחמים'". אנחנו לא רוצים שום רחמים, אנחנו לא צריכים תרומה לצדקה, הרגשתי כל כך חסרת אונים בניסיון לשמח את בעלי, לגרום לו לחייך", הוסיפה ואמרה שאופסט מוצא את עצמו "בוכה במקרה" בכל מיני זמנים רנדומליים, ושהלב שלו שבור. היא ציינה בנוסף שבגלל שעברו כבר מספר שבועות מאז המוות, אנשים מרגישים כבר "יותר בנוח, מנסים נורא להיות מצחיקים" לגבי הסיטואציה.